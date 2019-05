Florile lunii Mai - Păducelul şi Narcisa albă

"Chernobyl", serialul HBO care spune povestea uneia dintre cele mai groaznice catastrofe create de om din istorie, se află, la mai puțin de o lună de la lansare, în topul IMDb, înaintea celebrelor serii "Game of Thrones" și "Breaking Bad".

Petru Cărare s-a născut în data de 13 februarie 1935, în satul Zaim, raionul Căușeni. În 1958 este angajat la revista de satiră "Chipăruş", unde publică versuri satirice şi parodii. Debutul literar are loc în 1959, când traduce un volum de poezii...

Viorica Dăncilă a exclus o demisie a guvernului, dar opoziția ar putea declanșa alegeri anticipate, însă nu mai are mult timp la dispoziție.

"Prin metodă abuzivă a deputatului Chiril Moţpan, încălcare a statutului platformei DA, a fost ales alt preşedinte la Făleşti, fără anunţ dinainte. Am fost invitaţi la sediul partidului pentru a discuta situaţia social-politică din ţară, însă la invitaţia asta au...

Câteva boli care se vindecă cu petale de narcisă albă: * Tuse - se iau 2-3 linguriţe pe zi cu dulceaţă de petale de narcisă, contra tusei iritative. Contra tusei spastice, se bea ceai cald de petale de narcisă, în amestec cu frunze de mesteacăn (în părţi egale). * Astm - se face o cură de ceai de narcisă, iarbă de cim­brişor şi frunze de mentă în părţi egale. Cura durează mi­nimum trei luni pe an. Ceaiul se prepară după metoda descrisă la păducel şi se bea cald, îndulcit cu miere. * Tahicardie, nevroză cardiacă - se bea zilnic un litru de ceai de petale de narcisă şi flori de păducel, în părţi egale, preparat după metoda descrisă la păducel. Se fac cure de lungă durată. * Stări de nervozitate, de anxietate - se bea ceai de petale de narcisă, o cană de trei ori pe zi, în cure de minimum două săptămâni. * Coşmaruri - cu o oră înainte de culcare se bea o cană cu ceai de petale de narcisă, în care s-a adăugat jumătate de linguriţă de pulbere de talpa-gâştei. La copii, se reco­man­dă administrarea a 2-3 linguriţe de dulceaţă de nar­cise.

Puţini ştiu că parfumata narcisă albă are, pe lângă imaculata sa înfăţişare, şi valoare medicina­lă. Bulbii acestei flori suave sunt foarte otră­vitori, mortali în doze de peste 10 g, fiind folosiţi odi­nioară de ba­bele meş­tere pentru a "des­cuia" pân­tecele şi a elimina "rău­tatea din stomac", prin vomă. Petalele însă sunt prac­tic lip­site de toxi­citate, fiind folosite odinioară în "bolile de piept" şi "bătăile de inimă" (tahi­car­die). Astăzi se folosesc numai pe­talele florilor de nar­ci­să (bulbii fiind prea periculoşi) drept cal­mant, emolient, dezin­fectant şi antiseptic pulmonar. Se culeg doar peta­lele (fără receptacul) şi se usucă în strat subţire şi în lo­curi foarte us­cate (la umezeală îşi pierd repede pro­prie­tăţile medici­nale). Se folosesc mai ales ca ceai.

* Ischemie cardiacă dure­roasă (angină pectorală) şi nedu­re­roasă - se ia o linguriţă cu tinc­tură de păducel în jumă­tate de pahar cu apă, de trei ori pe zi, în paralel cu trata­mentul prescris de medic. În cazul în care apar dureri, se iau 10-15 picături de tinctură de păducel direct sub lim­bă. * Hipertensiune - rezultate foarte bune are tratamentul de lun­gă durată cu tinctură de păducel: o linguriţă luată de patru ori pe zi, pe stomacul gol. Tinctura se ia cu foar­te puţină apă, iar eficienţa sa creşte dacă se ia în acelaşi timp o jumătate de linguriţă cu tinctură de iarbă de tal­pa-gâştei (se prepară în acelaşi mod ca tinctura de pă­du­cel).

Tinctura de păducel Florile şi frunzele de păducel uscate se macină (nu foar­te fin), sau se pisează într-un mojar. Pul­berea obţi­nută se pune într-un borcan şi se acoperă cu alcool ali­men­tar de 70°-80°. În timp ce punem alcoolul, amestecăm în borcan aşa încât planta să fie bine pătrunsă. Trebuie pus atât alcool, încât să rămână o peliculă de două degete deasupra plantei. După ce am adăugat suficient alcool, închidem borcanul şi lăsăm să se macereze tinctura vre­me de două săptămâni, după care o fil­trăm prin tifon şi o pu­nem în sti­cluţe mici.

La vremea aceasta, arbustul spinos şi uscăţiv cunos­cut sub numele de păducel sau gherghinar s-a transformat din cenuşăreasă în zână, acope­rindu-se ca o mireasă, gă­tită cu voaluri albe de flori. Mărunţele şi parfumate, flo­rile de păducel sunt un elixir de viaţă lungă. Despre ceaiul de pă­ducel se spune că este laptele bătrânilor; fran­cezii îl beau în fiecare zi şi spun că prelungeşte viaţa cu zece ani; la noi, aceste flori, împreună cu frunzele care le însoţesc, sunt folosite la vindecarea a peste 50 de afec­ţiuni, dintre care cele nervoase şi car­diace se află la loc de frunte. Florile şi frunzele de păducel se culeg în să­culeţi de pân­ză, pe timp frumos, de preferinţă în­tre orele 11.00 şi 15.00; se pun la uscat în strat subţire, imediat după cule­gere, şi se întorc în fiecare zi, aşa încât să nu se strice. Se pre­pară ca ceai său plămădeală în rachiu sau alcool.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)