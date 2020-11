Formula 1 / Lewis Hamilton, învingător în MP al regiunii Emilia-Romagna / Mercedes, al 7-lea titlu din istorie

Lewis Hamilton (Mercedes) a câștigat, duminică, Marele Premiu al regiunii Emilia-Romagna la Formula 1, desfășurat pe circuitul de la Imola. Podiumul a fost completat de Valtteri Bottas (Mercedes) și Daniel Ricciardo (Renault). Prin "dubla" bifată, Mercedes și-a asigurat matematic un nou titlu la constructori: al șaptelea din istorie.

Lewis Hamilton, victorios la Imola:



HAMILTON WINS!! 🏆

He takes victory #93 at the Emilia Romagna Grand Prix

Bottas second, with Ricciardo coming home P3!#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/mbmydh8EOf