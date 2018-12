Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoaca, a devenit noul presedinte al Partidului Liberal..





Chiar daca pentru functia de presedinte al partidului au fost propusi Valeriu Munteanu, dar si Roman Botan, cei doi au anuntat ca il sustin pe Dorin Chirtoaca. Cu o majoritate de voturi, noul presedinte al Partidului Liberal spune ca actuala imagine a formatiunii nu a fost patata de Mihai Ghimpu, ci de cei care au tradat partidul.

Dorin CHIRTOACA, PRESEDINTELE PARTIDULUI LIBERAL: ”Faptul ca PL a fost supus mai multor critici in ultimul an se datoreaza tradarilor la care a fost supus, am fost tradati de toti partenerii de alianta. Problema este la ei.”

Mihai Ghimpu, cel care nu a lasat functia de presedinte din maini pret de 20 de ani, a renuntat in favoarea nepotului sau. In discursul de pe scena, Ghimpu s-a laudat cu realizarile partidului si a criticat actuala guvernare.Acesta a primit insa titlul de presedinte de onoare al PL.

Unii l-au certat ca s-a dus tarziu din fruntea partidului, decizie care trebuia luata inca acum patru ani.Desi sondajele arata ca PL nu va intra in legislativ dupa parlamentare, Chirtoaca spune ca obiectivele partidului nu tin de statistici.

Dorin CHIRTOACA, PRESEDINTELE PARTIDULUI LIBERAL: " Ne angajam pe termen lung, nu pentru urmatoarele o luna sau trei ani. Acesta ne este scopul, nu puterea ci unirea. Sondajele sunt partea tehnica.”

Acesta inca nu s-a hotarat pe ce circumscriptii va candida si spune ca filtrele introduse de PAS si PPDA sunt de mult trecute de liberali.

Dorin CHIRTOACA, PRESEDINTELE PARTIDULUI LIBERAL: ”Lucrurile nu stau de loc asa cum s-a incercat sa se prezinte. Parlamentul curat de 10 ani incoace se trece. Introducem o noua notiune, la radacini. Toata lumea a ajunga pe la radacini si de acolo sa poata urca.”

Partidul Liberal a fost infiintat in septembrie 1993. Initial, liderul formatiunii a fost Anatol Salaru, actualul presedinte al Partidului Unitatii Nationale. In 1998, sefia a fost preluata de Mihai Ghimpu.

In prezent, liberalii sunt in opozitie in parlament unde sunt reprezentanti de noua deputati. Formatiunea sustine ca are peste 20 de mii de membri in toata Moldova.



