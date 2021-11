FOTO / Femeie găsită moartă, într-o valiză, la 4 zile după ce s-a căsătorit

Cadavrul unei femei a fost găsit într-o valiză, la doar câteva zile după nunta ei. Din primele investigații a rezultat că aceasta ar fi fost strangulată, iar principalul suspect ar fi chiar soțul ei.

Rămășițele lui Dawn Walker au fost găsite duminică, într-o zonă cu vegetație bogată din satul Lightcliffe, în Yorkshire, Anglia. Un bărbat din localitate, în vârstă de 45 de ani, a fost arestat, fiind bănuit că a ucis-o. Poliția nu caută deocamdată alți suspecți, potrivit Yorkshire Live. Presa locală spune că suspectul arestat nu este altcineva decât soțul lui Dawn.

Un prieten apropiat a spus: „S-a căsătorit miercuri și duminică dimineață a fost găsită moartă. Un băiețel a rămas fără mamă. Are cam un an sau un an și jumătate”, scrie digi24.ro.