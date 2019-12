FOTO / Vladimir Putin are o statuie aurită în Kîrgîzstan, după ce a acordat un împrumut

Warner Bros. a anunţat că cel de-al patrulea film din seria cinematografică "The Matrix" şi lungmetrajul "The Flash" vor fi lansate pe marile ecrane în 2021 respectiv 2022 şi a retras filmul "Akira" din calendarul său oficial de lansări, informează...

Statuia aurită a lui Vladimir Putin are 2,5 metri înălțime și a fost ridicată în luna noiembrie la aproape 30 de kilometri sud de Bişkek, capitala statului Kîrgîzstan. Monumentul îl reprezintă pe președintele rus, purtând un costum, cu mâinile pe lângă corp, în timp ce privește spre vârfurile ninse din depărtare, notează Reuters.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)