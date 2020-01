FOTO/ INCENDII ÎN AUSTRALIA: Bilanţul a urcat la 26 de morţi; se prognozează înrăutăţirea condiţiilor meteorologice

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Cancelarul german Angela Merkel se întâlneşte sâmbătă, la Moscova, cu preşedintele rus Vladimir Putin, în contextul amplificării tensiunilor în Orientul Mijlociu şi în alte regiuni, a anunţat luni Guvernul german, relatează The Associated Press.

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești. Dar, în loc de „A fost odată...

S-au împlinit, în luna mai 2013, 1900 de ani de când a fost inaugurată la Roma, în Forul lui Traian, Columna dedicată împăratului – construcţie realizată după războaiele daco-romane. Despre For, ale cărui lucrări s-au încheiat în anul...

Toate fetele si tinerele femei stiu ca traditia spune ca isi vor visa ursitul daca in noaptea ajunului Bobotezei isi vor pune un fir de busuioc sfintit sub perna. Pe langa aceasta, insa, exista si alte datine, care, desi au fost date uitarii de catre romanii din mediul urban, sunt inca respectate...

''Megaincendiul'' din zona muntelui Gospers, care a mistuit deja peste o jumătate de milion de hectare la nord-vest de Sydney ar putea fi controlat de pompieri vineri, a declarat miercuri ministrul responsabil pentru Situaţii de Urgenţă din Noul Wales de Sud, David Elliott. ''Cred că am atins apogeul'', a adăugat acesta.

Numărul persoanelor decedate în acest sezon devastator de incendii de vegetaţie din Australia, care a început în septembrie, a crescut la 26 după ce moartea unui pompier a fost confirmată miercuri, relatează agenţia DPA. Bărbatul, tată a doi copii, şi-a pierdut viaţa la 3 ianuarie într-un accident auto în timp ce lupta cu flăcările în statul Victoria. Ministrul responsabil pentru situaţii de urgenţă din acest stat, Lisa Neville, a declarat miercuri reporterilor că în urma anchetei s-a confirmat că decesul pompierului a fost asociat incendiilor de vegetaţie. Echipajele de pompieri din sud-estul Australiei au profitat miercuri de valorile de temperatură mai scăzute pentru a încerca să controleze incendiile înainte de înrăutăţirea condiţiilor meteorologice, prognozată la sfârşitul acestei săptămâni. Peste 120 de incendii continuă să ardă în statul Noul Wales de Sud, 50 dintre acestea scăpate de sub control. În acelaşi timp, în statul Victoria sunt active peste 40 de focare, cel puţin zece dând semne că se vor uni. În ambele state a plouat marţi şi miercuri, însă autorităţile au solicitat unor persoane din mai multe localităţi aflate în zone cu risc de incendiu să evacueze cât mai repede deoarece condiţiile extreme de incendiu au fost prognozate pentru vineri, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius în unele regiuni din statele estice şi viteze mai mari ale vântului.

