Ca să faci celulita să dispară de pe corpul tău trebuie să te mobilizezi să faci mişcare şi să ai mare grijă la ceea ce mănânci.

Pe lângă legume, fructele sunt o opţiune bună pentru a-ţi potoli foamea între mese şi ajută la îmbunătăţirea aspectului pielii. Fructele conţin substanţe nutritive care ajută organismul să funcţioneze aşa cum trebuie. Consumate în cantităţi moderate, ele aduc multe beneficii pentru sănătate, iar dacă vei cunoaşte fructele care îţi asigură o hidratare optimă vei reuşi să atenuezi şi celulita.

Pe lângă mişcare şi grija pentru alimentaţie, celulita trebuie combătută prin hidratarea organismului. Consumă multă apă plată în fiecare zi şi adaugă pe lista ta fructele care conţin apă. Femeile care obişnuiesc să consume alimente bogate în apă, precum mere, struguri, castraveţi, au mai puţine probleme cu celulita şi au o talie mai subţire.

1. Kiwi

Aceste fructe sunt bogate în vitamina C, fibre, potasiu, magneziu care reglează digestia şi împiedică depunerea colesterolului pe artere. Poţi să le alegi cu încredere pentru că sunt şi foarte sărace în calorii.

2. Ananas

Conţine o enzimă numită bromelaină care are rol antiinflamator şi de curăţare a organismului, ajutând la îndepărtarea depozitelor de celulită, după cum arată studiile recent realizate. De asemenea, ea ajută la digestia proteinelor şi are un puternic efect diuretic, ajutând la eliminarea toxinelor din corp.



3. Merele

Conţin multă apă care ajută la menţinerea elasticităţii pielii şi fibre care favorizează eliminarea reziduurilor toxice care se formează în organism.



4. Grepfrutul

Ajută la detoxifierea organismului şi îl poţi consuma în siguranţă, fiind chiar indicat în cantităţi moderate în curele de slăbire. Este foarte bogat în vitaminele C, A, potasiu şi ajută la arderea grăsimilor, atenuând foarte mult aspectul celulitei.



5. Strugurii

Îmbunătăţesc aspectul pielii, făcând-o mai elastică şi mai netedă.