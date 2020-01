GALERIE FOTO// Nominalizările pentru premiile OSCAR 2020

Nominalizările pentru cea de-a 92-a ediţie a galei premiilor Academiei de film americane, ce va avea loc pe 9 februarie, au fost anunţate luni, de actorii Issa Rae şi John Cho.



Ediţia de anul acesta a galei Oscar va avea loc fără o gazdă oficială, iar momentele din timpul ceremoniei vor fi prezentate de mai multe vedete, fiind pentru al doilea an consecutiv când se întâmplă acest lucru, potrivit televiziunii ABC, care difuzează live evenimentul.

Cel mai bun film

Ford V Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Cea mai bună actriţă în rol principal

Cynthia Erivo, în Harriet

Scarlett Johansson, în Marriage Story

Saoirse Ronan, în Little Women

Charlize Theron, Bombshell

Renee Zellweger, Judy

Cel mai bun actor în rol principal

Antonio Banderas, în Pain and Glory

Leonardo diCaprio, în Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver, în Marriage Story

Joaquin Phoenix, în Joker

Jonathan Pryce, în The Two Popes

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar

Kath Bates, în Richard Jewell

Laura Dern, în Marriage Story

Scarlett Johansson, în Jojo Rabbit

Florence Pugh, în Little Women

Margot Robbie, în Bombshell

Cel mai bun actor într-un rol secundar

Tom Hanks, în A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins, în The Two Popes

Al Pacino, în The Irishman

Joe Pesci, în The Irishman

Brad Pitt, în Once Upon a Time in Hollywood

Cel mai bun regizor

Martin Scorsese, The Irishman

Todd Phillips, Joker

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

Bong Joon Ho, Parasite

Cel mai bun scenariu original

Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Cel mai bun scenariu adaptat

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Scenografie

The Irishmaan

Jojo Rabbit

1917

Once Upon A time In Hollywood

Parasite

Cele mai bune costume

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time in Hollywood

Cel mai bun mixaj de sunet:

Ad Astra

Ford V Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Cel mai bun montaj de sunet

Ford V Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

Cea mai bună coloană sonoră:

1917

Joker

Little Women

Marriage Story

Star Wars: The Rise of Skywalker

Cel mai bun film străin

Corpus Christi

Honeyland

Les Miserables

Pain and Glory

Parasite

Cel mai bun design de producţie:

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Cea mai bună editare video

Ford V Ferrrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Cea mai bună imagine

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Cel mai bun film la categoria machiaj şi coafură

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917

Cel mai bun scurtmetraj

Brotherhoo

Nefta Football Club

The Neighbors Window

Saria

A Sister

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbul

Memorable

