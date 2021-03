Gazoductul TAP a transportat primul miliard de metri cubi de gaze naturale în Europa

Fiind secţiunea europeană a coridorului sudic al gazelor, TAP are capacitatea de a transporta aproximativ 10 miliarde de metri cubi de gaz pe an către mai multe pieţe din Europa. Conducta este, de asemenea, proiectată cu potenţialul de a-şi extinde capacitatea până la 20 miliarde mc pe an.

“Cu 1 miliard mc de gaz transportat, infrastructura noastră continuă să permită diversificarea pe mai multe pieţe. Volumele de gaze furnizate de TAP joacă un rol cheie în furnizarea către UE a unei noi surse de energie sigură, fiabilă şi accesibilă, facilitând în acelaşi timp foaia de parcurs pentru tranziţia energetică”, a declarat Luca Schieppati, directorul general al TAP.

Marija Savova, şef comercial al TAP, a adăugat că livrarea primului miliard de mc de gaz sporeşte concurenţa pe piaţă şi întăreşte rolul TAP ca OTS de încredere.

„TAP este deosebit de important în Europa de Sud-Est, unde mai multe pieţe ar putea primi direct gaze suplimentare. Mai mult, există invitaţii deschise pentru a participa la faza de licitare obligatorie din iulie 2021 a testului de piaţă pentru posibila extindere a capacităţii TAP”, a afirmat Marija Savova.