Gazprom majorează preţurile pentru acest an la exporturile sale de gaze naturale către Europa

Gazprom a majorat preţul pentru exporturile sale de gaze naturale în 2021, indicând prudenţă faţă de volumele pe care le poate livra, în condiţiile înrăutăţirii crizei energetice din Europa. Consolidarea stocurilor în Rusia este principala prioritate, a reiterat cel mai mare furnizor de gaze al Europei. Doar după reumplerea propriilor capacităţi de stocare până a finalul lui octombrie, compania va analiza potenţiala creştere a exporturilor către Europa continentală, se arată în notele separate ale analiştilor de la Wood & Co. şi BCS Global Markets, după un webinar cu şefii Gazprom, transmite realitatea.md.

Gazprom a majorat preţul orientativ pentru acest an al exporturilor sale de gaze naturale către Europa şi Turcia la un interval de 295 – 330 dolari per 1.000 metri cubi, a scris Ildar Davletshin, şeful diviziei de cercetare din Rusia al Wood & Co.

Mitch Jennings, analist la Sova Capital, cu sediul în Moscova, a prezentat acelaşi interval de preţ. Revizuirea perspectivei preţurilor medii ale Gazprom în regiune este o veste bună pentru investitorii companiei, indicând dividende mai ridicate. Dar reprezentanţii Wood & Co. şi Sova Capital au spus de asemenea că Gazprom îşi menţine estimarea sa conservatoare privind livrările anual de gaze spre Europa şi Turcia, de 183 miliarde metri cubi.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin a sugerat că exporturile de gaze ruseşti spre Europa ar putea atinge un nivel record în 2021, dar nu a specificat despre ce volume este vorba sau când vor începe.

Nu este neobişnuit ca Gazprom să ofere estimări prudente privind livrările, deoarece vânzările sale sunt extrem de dependente de vreme, atât în Rusia cât şi în străinătate. Totuşi, în ultimele zile compania a făcut tot posibilul pentru a reitera că îşi îndeplineşte toate obligaţiile contractuale şi are ca obiectiv majorarea exporturilor ori de câte ori este posibil.

Preţurile europene de referinţă la gaze naturale au urcat cu peste 300% din ianuarie, din cauza nivelului redus al stocurilor, cererii ridicate din Asia şi întreruperilor.

Creşterea preţurilor la energie a dus costurile la electricitate în Europa la cel mai ridicat nivel din ultimii ani şi este puţin probabil ca situaţia să se schimbe până la finele anului, ceea ce înseamnă facturi mari cu încălzirea la iarnă pentru consumatori.