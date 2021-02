Generalul Breedlove: „Rusia nu are drept de veto, dacă Republica Moldova vrea să intre în NATO”

Françoise Thom are 70 de ani și este de multă vreme una dintre autoritățile mondiale din domeniul studiilor ruse și sovietice. În interviul dat în exclusivitate pentru...

Nu este o metaforă şi mi-aş fi dorit să fie un fake-news. Nici una, nici alta. Ştirea are de ce să producă fiori, pentru că bagă direct omenirea într-un teritoriu neexplorat,...

Am privit acum seara "Secretele puterii" - o emisiune, avându-l drept moderator pe Alex Cozer. Evident, am urmărit cu atenție comentariile în timp real și vă expun...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

În fiecare an, la mijloc de ianuarie, vorbim mult, spumos şi superficial despre Eminescu. E o tradiţie care sperăm că odată cu scurgerea timpului va deveni şi una profund naţională.

"Contora Republicană de Curort din Moldova are în vânzare putiovci pentru sectorul ambulatoric pe lunile ianuarie, februarie, martie anul 1954.

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Nu puțini sunt cei care se confruntă cu kilogramele în plus. Însă, pentru a scăpa de acestea de multe ori trebuie sa facem anumite sacrificii. Cu toate acestea, putem face asta și fără prea mare greutate, este necesar doar să includem în dieta zilnică o serie de...

Este adevărat că un cod clar de conduită - agresivă - are statul rus, cel obișnuit, cum afirma generalul (ret.) Philip M. Breedlove, ca să schimbe frontierele prin recurs repetat la manu militari.

Replica a venit prompt: "Națiunile suverane au dreptul să decidă cu cine să aibă o relație, de pildă cu UE și NATO. Republica Moldova are dreptul de a decide cu cine să se asocieze în viitor. NATO nu spune ce țară să adere sau nu la Alianță. Statele suverane decid dacă vor să devină membre ale NATO. Rusia nu are drept de veto, dacă Republica Moldova vrea să intre în NATO."

A doua întrebare pe care am adresat-o generalului Breedlove a pornit de la reamintirea prezenței unor trupe rusești în Transnistria, un teritoriu care este oficial parte a Republicii Moldova, care are opțiuni cunoscute de apropiere de Uniunea Europeană și există un parteneriat special între armata dintre Prut și Nistru și cea americană:"Ce părere aveți despre această situație?"

În ce mă privește am adresat două întrebări lui Philip M. Breedlove.

"M-am întâlnit de trei ori cu ministrul Ciucă, în diferite posturi oficiale ale sale. Este un om foarte inteligent. Am încredere - a afirmat generalul Breedlove - că în calitatea sa de ministru al apărării a luat decizii bune. Sunt mândru de munca ministrului Ciucă, pentru a îmbunătăți dotarea armatei române."

Fiind întrebat ce părere are despre utilitatea unei strategii aliate pentru Marea Neagră, Philip M. Breedlove și-a exprimat speranța că administrația președintelui Joe Biden va prelua ideea de strategie dezirabilă pentru acest areal maritim și zona limitrofă.

În plus, preciza generalul Breedlove, conflictul militar recent dintre Armenia și Azerbaidjan, generat de interesul manifestat de cele două foste state sovietice pentru controlul regiunii Nagorno-Karabakh, a devoalat țelurile Rusiei, Turciei și Iranului de a își proteja aliații din zona disputată de Erevan și Baku.

Și deși libertatea de navigație este extrem de importantă în nordul Mării Negre - dovadă că în ianuarie 2021 Statele Unite ale Americii au trimis trei nave militare pentru exerciții menite a reaminti statelor riverane dreptul de circulație necenzurată în apele maritime ce devin cenușii, pe vreme de furtună - situația nu este cea dezirabilă, ci mai degrabă periodic tensionată, sub diferite pretexte, de statul aflat pe litoralul nordic, obișnuit să dicteze în acest spațiu de interes strategic pentru Moscova.

Cel puțin 15 muncitori migranți care dormeau pe marginea unei șosele din India au murit după ce un camion scăpat de sub control i-a călcat, informează digi24.ro. Alte șase persoane au...

Preţurile petrolului au crescut marţi cu peste 2%, la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, după ce producătorii majori au demonstrat că ţin producţia sub control, în...

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, va renunța la rolul său de director executiv la sfârșitul acestui an și va trece la rolul de președinte executiv, a anunțat marți compania. El va...

