Generalul iranian Amir Ali Hajizadeh: „Îmi asum întreaga responsabilitate pentru această catastrofă”

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Pana pe 17 februarie, toate planetele sunt in miscare directa, deci toate motoarele sunt turate la maxim spre viitor. Uranus este prin excelenta planeta viitorului. Schimbarea sa de directie trezeste un focus profund intensificat pentru libertate. Cand o planeta de calibrul sau schimba...

S-au împlinit, în luna mai 2013, 1900 de ani de când a fost inaugurată la Roma, în Forul lui Traian, Columna dedicată împăratului – construcţie realizată după războaiele daco-romane. Despre For, ale cărui lucrări s-au încheiat în anul...

„Un avion proiectat de clovni supravegheaţi de maimuţe” - este descrierea făcută de angajaţii Boeing aeronavelor Boeing 737 MAX, consemnate la sol de aproape un an.

Un profesor american de psihologie a anunțat că banalul paracetamol are un efect la care nimeni nu s-ar fi gândit. Acesta a explicat și care sunt situațiile în care trebuie evitat. Cel mai popular calmant, luat de milioane de oameni în fiecare zi pentru că reduce...

Luna Plină din ianuarie poartă tot felul de nume ciudate în credințele nativilor nord-americani: se numește și Luna Lupilor, Luna cea bătrână ori Luna înțeleaptă, ceea ce arată incredibila putere a acestei prime luni pline din noul an. La începutul lui 2020, Luna...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)