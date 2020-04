Genocid separatist / Regimul marionetă din Tiraspol lasă 7 raioane ale R. Moldova fără medici

De la începutul pandemiei, Tiraspolul a blocat circulația mai multor categorii de persoane – fermieri, polițiști, angajați ai sistemului penitenciar etc. În urma unor liste agreate în prealabil de Tiraspol, polițiștilor și angajaților penitenciarelor nr. 8 și 12 din municipiul Bender li s-a permis să meargă la serviciu.

Juriștii asociației au apreciat drept nerezonabile sau nejustificate aceste măsurile ale Tiraspol, nici măcar sub scuza de criză epidemiologică. „Obstacolele artificiale şi nejustificate pentru activitatea personalului medical pe timp de criză epidemiologică reprezintă un gest de sfidare a eforturilor de prevenire a răspândirii virusului şi de luptă cu epidemia”, au completat juriștii Promo-LEX în comunicatul lor.

Trebuie menționat că această acțiune este valabilă doar pentru medicii și lucrării medicali care au decis să rămână pe teritoriul aflat sub jurisdicția Chișinăului.

„Aceasta este o soluție provizorie, pentru a asigura accesul cetățenilor la servicii medicale. Nu am renunțat la eforturile de a asigura libera circulație a populației și, în primul rând, a personalului medical pe întreg teritoriul Republicii Moldova”, a declarat viceprim-ministrul Cristina Lesnic.

Soluție de avarie: domicilierea „forțată” în dreapta Nistrului După refuzul părții transnistrene, Biroul de Reintegrare a sesizat participanții la formatul 5+2 și Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovici, să se implice în deblocarea situației. În cele din urmă, a fost luată decizia ca personalul medical care activează în Zona de Securitate, dar locuiește în partea stângă a Nistrului să poată fi cazat provizoriu în localitățile unde își are serviciul.

Centrul Medicilor de Familie Căușeni are trei angajați din Bender, dintre care doi nu pot să vină la lucru, un doctor și o asistentă medicală. Unul dintre aceștia medic de familie în satul Cârnățeni este locul său de lucru. „Cu sau fără acești medici, avem multe localități care nu au în general medici de familie”, a ținut să ne spună asistenta medicală superioară Dina Cârlig.

Bender–Căușeni. Spitalului Raional Căușeni are un singur angajat din Bender, medic infecționist, care are nevoie de permis să circule între Bender și Căușeni. „Am depus un demers la Biroul Politici de Reintegrare. Pe moment, doamna se află la Căușeni, a fost asigurată cu cazare”, ne-a declarat Viorel Ceban, vicedirector al Spitalului Raional din același oraș.

La fel, Centrul de Sănătate Anenii Noi are un angajat din stânga Nistrului, căruia îi va fi oferită cu cazare. La Centrul de Sănătate Varnița, același raion, din cei șase medici de familie, trei sunt din Bender. Toți nu pot să vină la serviciu din cauza stării de urgență instaurată de regimul secesionist de la Tiraspol.

Bender–Anenii Noi . Spitalului Raional Anenii Noi are doi angajați din stânga Nistrului. „Unul dintre aceștia este asigurat cu cazare și hrană, în timp ce cel de-al doilea, angajat prin cumul, este în concediu, deoarece nu poate să vină la serviciu”, ne-a comunicat vicedirectorul spitalului, Alexandru Nastas.

În afară de Centrul Medicilor de Familie din Cocieri, în aceeași localitate funcționează un centru de asistență medicală urgentă, care are trei angajați și un stomatolog din Dubăsari, care nu poate să vină la serviciu. Cu toate acestea, situația rămâne instabilă. Pe 15 aprilie, o serie de medici din care lucrează la Criuleni

„Medicii de la Dubăsari consultă pacienții la telefon, supraveghează telefonic persoanele întoarse din străinătate. Dar când este vorba de cazuri mai grave, apeluri, este un singur medic de familie la aproape 5.000 de locuitori. Doamna are peste 60 de ani, se străduiește să îi examineze pe toți, lucrează mult după program”, ne-a comunicat Raisa Spinovschi.

Râbnița–Șoldănești . Spitalul Raional Șoldănești are 14 medici, precum și un felcer și o asistentă medicală care locuiesc la Râbnița. Majoritatea sunt angajați prin cumul și și-au luat concediu plătit. Șeful spitalului, Veaceslav Palii, nu a putut să spună reporterilor dacă cererile subalternilor săi din stânga Nistrului au fost determinate de starea de urgență instituită de administrația separatistă de la Tiraspol sau de propria lor voință.

Rezina–Râbnița. Spitalul Raional Rezina are 17 angajați din Râbnița, „practic toți specialiști de bază”, susține șefa instituției, Nina Postu. Toți aceștia nu pot să vină la serviciu de aproape o lună, din 17 martie, din cauza stării de urgență de regimul de la Tiraspol. Celor 17 medici le-au fost acordate concedii plătite.

