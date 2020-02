Ger în România: meteorologii anunţă cele mai reci nopţi din acest sezon

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

Cu toții suntem diferiți și posedăm trăsături care ne deosebesc de celelalte persoane din jurul nostru. Pe lângă aceste calități individuale, fiecare zodie are o anumită putere, rezultat al vibrațiilor astrale unice ce caracterizează trecerea de la un semn zodiacal la...

Profesoara din Suceava care a predat în China și s-a întors în țară la începutul acestei luni nu este infectată, analizele făcute arătând că ea nu are coronavirus, au declarat două surse medicale pentru HotNews.ro Profesoara de 32 de ani a fost...

Mai mulți oameni au murit, sâmbătă, după ce un soldat thailandez i-a împușcat în Nakhon Ratchasima (cunoscut și sub numele Korat), oraș aflat la peste 200 de kilometri nord-est de capitala thailandeză Bangkok, relatează BBC. Atacul armat a avut loc lângă un...

Vladimir Putin, președintele Rusiei, e considerat un lider autoritar. Niște oameni talentați au decis să vină cu un pamflet la adresa sa. Vladimir Putin e cunoscut pentru faptul că ar conduce Rusia cu mână de fier. E văzut drept un lider autoritar, are viziuni...

Marius Bucur, asistent medical SMURD: Motorul este ok dacă îl oprim, dar în fiecare oră să îl pornim câte 10 minute. Înainte de fiecare pornire a motorului ar fi bine să iesim din mașină și să în zona evacuarii, eşapamentului, să curățăm.

Mihai Timu, meteorolog ANM: A coborat o masa de aer foarte rece dinspre partea nordica si centrala a Europei si am vazut ca regimul termic a revenit la normal pentru luna februarie. Vom avea doua nopti foarte reci.

În Bucureşti, termometrele au arătat -13 grade Celsius. A fost cea mai friguroasă noapte din acest an.

A fost cea mai geroasă noapte din acest an. În Bucureşti, temperaturile au coborât sub pragul gerului, iar în ţară, cel mai frig a fost la Întorsura Buzăului, unde s-au înregistrat minus 18 grade. Meteorologii spun că în această noapte va fi mai frig. În Capitală, vor fi minus 15 grade. Gerul a făcut şi prima victimă. Un bărbat de 50 de ani a fost găsit mort vineri seară într-o maşină în Bucureşti.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)