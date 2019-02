Gerhard Schroeder: Dacă vrem să supravieţuim între SUA şi China, trebuie să fim aliaţi cu Rusia

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Igor Dodon a anunțat că în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, la care participă zilele acestea, va prezenta un „concept al politicii externe echilibrate”. Acest concept are la bază principiul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Acum 3,5 miliarde de ani, pe Pământ exista viaţă, dar aceasta abia supravieţuia sau înflorea? Un nou studiu realizat de o echipă internaţională de cercetători condusă de ELSI (Earth-Life Science Institute) din cadrul Tokyo Institute of Technology vine cu noi răspunsuri la...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești.

Oficiali bulgari au anunţat recent că Bulgaria va construi o conductă care va transporta în principal gaze ruseşti din Turcia până la graniţa cu Serbia. Sofia n-a renunţat niciodată la speranţa că va participa activ la expansiunea exporturilor de gaze ruse după Ñmoartea“ South Stream, proiectul de la care a pornit TurkStream. La fel ca South Stream, TurkStream are ca scop o reţea de gazoducte care să ocolească Ucraina, notează Reuters. Ungaria a anunţat luna aceasta, prin ambasadorul său la Moscova, că este interesată să se alăture TurkStream pentru Ñdiversificarea rutelor pentru gaze“. Ungaria este însă interesată şi de GNL care ar veni prin terminalul din Croaţia, dar numai dacă preţurile îi vor conveni. Deocamdată, preţurile cerute de croaţi nu sunt suficient de mici.

Din octombrie până în ianuarie în Europa au ajuns 3,23 milioane tone de GNL americane, faţă de 0,7 milioane tone în urmă cu un an. Însă, pentru a face comparaţie între forţa de export a SUA şi cea a Rusiei, Gazprom pompează 190 de miliarde de metri cubi de gaze spre Europa, de patru ori mai mult decât capacitatea actuală a tuturor terminalelor de export ale SUA. Nord Stream 2 va creşte forţa de export a Rusiei.

SUA n-au făcut niciun secret din dorinţa de a vinde gaze naturale lichefiate Europei, inclusiv Germaniei. Ministrul german al afacerilor economice şi energiei Peter Altmaier nu a exclus posibilitatea ca Germania să importe energie din SUA, însă numai dacă un astfel de pas se justifică prin preţ. Rusia se laudă când are ocazia că preţul este avantajul gazelor pe care le vinde Europei. Însă în această iarnă Europa a devenit cel mai mare cumpărător de GNL americane. Principalul motiv este profitul, şi nu politica, în condiţiile în care preţurile din Asia au scăzut din cauza cererii mai slabe, iar cele din Europa s-au menţinut, scrie Reuters.

Cărbunele a fost combustibilul de rezervă pentru acoperirea golurilor lăsate prin renunţarea la energia nucleară. De acum, se pare, cărbunele va fi înlocuit parţial cu gaze naturale din Rusia, apreciază EUobserver. În aceste condiţii, Nord Stream 2 va juca un rol important în noua strategie a Berlinului. Aproape o treime din noul gazoduct marin a fost construită. În afară de SUA, proiectului, la care participă şi companii occidentale, din Germania şi Franţa, i se opun Polonia şi Ucraina. Comisiei Europene îi este greu să găsească o cale de abordare. Franţa, a doua putere politică din UE, nu are niciun interes ca gazoductul să nu fie pus în funcţiune. Ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, a declarat că noul gazoduct va „omorî Ucraina“, scrie Deutsche Welle.

La summitul Forumului Economic Mondial de luna trecută de la Davos, actualul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, a oferit câteva indicii importante despre direcţia în care merge ţara sa, care are cea mai mare economie din Europa. Ea a spus că ţările industrializate din vest poartă o mare parte din responsabilitate în ceea ce priveşte energia verde deoarece emit cantităţi mari de CO2, scrie Yahoo Finance. De asemenea, Merkel a făcut clar că Germania „va continua să primească gaze ruseşti, dar îşi va diversifica furnizorii şi se va orienta spre gaze naturale lichefiate, care vin mai ales din SUA“.

Fostul cancelar german Gerhard Schroeder a afirmat într-un interviu acordat recent revistei Spiegel că Europa are nevoie de potenţialul Rusiei şi, mai important, de piaţa şi de resursele naturale ale acestei ţări pentru a rezista presiunilor unor superputeri cum sunt SUA şi China. Schroeder a explicat că preşedintele rus Vladimir Putin - prietenul său - încearcă să construiască acel gen de relaţii cu Occidentul bazate pe egalitate şi respect, însă a fost respins în repetate rânduri când a încercat să stabilească o legătură cu Europa.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)