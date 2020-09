Germania: Ministrul agriculturii vrea să interzică uciderea puilor de găină

Igor Dodon și-a anunțat candidatura la prezidențialele din acest an. Acesta a venit la CEC împreună cu deputații PSRM Vlad Batrâncea și Vasile Bolea.

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat...

Cum se raportează evreii dintr-un cămin de bătrâni din București la evenimentele din 23 august 1944? În această dimineață am ascultat punctele de vedere ale mai multor rezidenți...

Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Război Mondial are loc în contextul exacerbării tendinţei ofensiv-mitologice din ultimii...

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două. Însă minciunile moldoveniste continuă să se răspândească în paralel cu raţionamentele perverse....

Mercur face opozitie cu Chiron in Berbec azi si e vremea numai buna pentru discutii directe, dar dificile. O rana veche, un adversar mai vechi, o problema mai veche… Ai nevoie rapida de o solutie. Una diplomatica! Mercur este in Balanta si stie sa negocieze si sa aplaneze conflictele...

Moldova riscă să rateze peste 1,5 miliarde lei granturi în acest an

Ştim că lămâile au multă vitamina C şi întăresc sistemul imunitar, dar ele au şi un efect spectaculos asupra digestiei. Stimulează tranzitul intestinal şi favorizează eliminarea toxinelor din corp, de aceea ea este adesea un ingredient des folosit de către...

Până la începutul anului viitor, lanțul de magazine Lidl dorește să ofere ouă ecologice numai de la fermele Bruderhahn din Germania, iar întreaga gamă urmează să fie schimbată până la sfârșitul anului 2022. La sfârșitul acestui an, Aldi vrea să comercializeze primele ouă provenite din lanțurile de producție în care a fost aplicată determinarea genului încă din ou.

Încă din 2013, Renania de Nord-Westfalia a dorit să interzică prin lege uciderea puilor, dar a eșuat în instanță. Anul trecut, Curtea Administrativă Federală a decis că această practică este permisă „temporar”, deși protecția animalelor era un obiectiv de stat în Legea fundamentală din 2002. Judecătorii au precizat că numai interesele economice nu sunt „un motiv rezonabil” pentru uciderea puilor de sex masculin, dar instanța a admis, în favoarea incubatoarelor, că nu exista încă o procedură în serie pregătită pentru a determina din ou sexul păsărilor. În plus, politicienii au acceptat zeci de ani la rând ponderarea redusă în ceea ce privește bunăstarea animalelor, astfel încât nu se poate impune o interdicție imediată.

Puii uciși provin de la găinile ouătoare care sunt crescute pentru a depune cât mai multe ouă. Există aproximativ 50 de milioane de găini performante în Germania; fiecare dintre acestea face până la 300 de ouă pe an. Cocoșii nu pot contribui în mod natural la producția de ouă și sunt doar o opțiune de rezervă pentru producția de carne, deoarece există deja pui speciali care cresc rapid și au multă carne, spre deosebire de descendenții masculi ai găinilor ouătoare, a căror carne este destul de dură.

În filiala magazinului Rewe din zona Zehlendorf-Mitte, viitorul a devenit deja realitate. Dacă doriți să cumpărați ouă de aici, puteți alege deja între diferite oferte care au un element comun: niciun pui nu a murit pentru producție. Desigur, acest fapt nu este îndeajuns, pentru că 45 de milioane de pui de gen masculin sunt uciși imediat după eclozare în fiecare an. Aceștia sunt gazați sau mărunțiți în hrana animalelor, deoarece sunt de gen „greșit” – nu se încadrează în lanțul de reciclare al incubatorului. Micii cocoși de numai o zi sunt aranjați pe benzile din fabrici; acest lucru se întâmplă de 123.288 de ori pe zi.

În fiecare an, 45 de milioane de pui de gen masculin sunt uciși imediat după eclozare. Acest fapt ar trebui să se schimbe, scrie cotidianul german Der Tagesspiegel, citat de Rador.

Pe soldatul Švejk l-am cunoscut când eram copil. Cum treaba asta se petrecea înainte de a ști eu ce-a fost Primul Război Mondial sau Imperiul Austro-Ungar, nu am rămas...

O deputată din Brazilia, Flordelis dos Santos de Souza, cunoscută pentru că are 55 de copii, biologici și adoptați, este acuzată că a pus la cale asasinarea soțului. A făcut-o chiar...

