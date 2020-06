Gianni Boninsegna: Un pod la Molovata, peste Nistru, ar aduce libertate, o ocazie enormă de dezvoltare pentru această zonă

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Cu Jupiter în conjuncție cu Pluto chiar în ultima zi din iunie, luna iulie începe sub bune auspicii din punct de vedere al banilor. Se știe că Jupiter este stăpânul norocului, în vreme ce Pluto este paznicul bogățiilor subpământene, asociat cu...

Încă sub ministeriul lui Miliutin s-au luat nişte dispoziţiuni privitoare la poporaţiunile semi-civile, semi-militare ale imperiului, adică la aşa-numiţii cazaci.

Vara este sezonul în care ne putem bucura de gustul afinelor proaspete, aroma lor fiind una incofundabilă. Pe lângă faptul că ele pot fi integrate cu succes într-un mulțime de rețete, reprezintă o modalitate de a scăpa de kilogramele în plus și de a ne detoxifia...

Europa Liberă: Cine i-ar putea ajuta pe acești oameni să depășească această izolare, pentru că de când Republica Moldova și autoritățile tiraspolene au instituit stare de urgență singura cale de a ajunge în aceste sate a rămas bacul de la Molovata, ceea ce înseamnă un drum mai lung cu zeci de kilometri, cu o durata de câteva ore? Cine și cum ar putea ajuta locuitorii din acele sate din stânga Nistrului să-și rezolve problemele, pentru că libera circulație rămâne un vis suprem al locuitorilor din această zonă de securitate? Gianni Boninsegna: „Eu cred că cea mai eficientă soluție ar fi un pod, locuitorii din aceste sate, care au pățit în acești ani de toate, merită foarte mult un pod. Moldova, clasa politică din Moldova, are o datorie istorică față de acești cetățenii. Anterior am menționat cuvântul „infrastructură”. Iată un exemplu concret! Podul între enclava aceasta și partea dreaptă a Nistrului ar fi o ocazie enormă de dezvoltare pentru o zonă care merită acest efort. Podul ar rezolva sute de probleme și ar ușura viața, în primul rând, a localnicilor, dar și a potențialilor turiști care azi rămân departe, pentru că nu vor să circule prin vămile transnistrene, fiindcă se tem.”

Dar, din păcate, aceste sate sunt sufocate de o istorie dureroasă care și la ziua de azi prezintă nota de plată în viața de zi cu zi. Aici oameni supraviețuiesc cum pot, ca și toți moldovenii de la țară, de fapt, dar aici este un specific adăugător foarte greu: problemele de circulație. Vorbesc despre un lucru pe care îl cunoaște toată lumea, însă, din păcate, și astăzi, în anul 2020, această problemă încă persistă. Și a devenit foarte actuală recent, când sub pretextul răspândirii virusului COVID-19, era interzisă circulația pe podul de la Dubăsari. La fel de complicat era și transportul cu feribotul de la Molovata din cauza nivelului scăzut al apei din râul Nistru care, de fapt, a izolat mii de persoane, mii de moldoveni, deveniți prizonieri la ei acasă, cu probleme foarte mari de aprovizionare cu alimente, benzină ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Apropo, Dvs. ați avut o ședere mai de lungă durată în capitala Republicii Moldova, la Chișinău. Ați avut ocazia să treceți Nistrul? Gianni Boninsegna: „Da, am trecut Nistrul de mai multe ori, cel mai des peste podul de la Vadul lui Vodă sau cu feribotul de la Molovata. Vreau să menționez faptul că Nistrul este un patrimoniu pentru țara voastră. Zonele care sunt „sărutate” de apele Nistrului sunt de o frumusețe rară, sunt zone care merită să fie promovate, văzute, care merită investiții pentru a le transforma în adevărate atracții turistice. Vă dau un exemplu cu un specific aparte: satele Cocieri și Molovata Nouă. Sunt sate de o mare frumusețe și nu în zadar vizavi de Cocieri este o zonă care se numește Holercani, unde sunt mai multe vile ale demnitarilor moldoveni. Vă dați seama că e o zonă foarte frumoasă.

Europa Liberă: Ați amintit de investiții. Republica Moldova oricum rămâne a fi un stat în curs de dezvoltare și are nevoie să-și îmbunătățească infrastructura. Pentru asta trebuie să atragă investiții atât pe interior, cât și din afară. Dacă ar fi să spuneți cât de prietenos este mediul de afaceri pentru investitorii străini, ce ați spune? Gianni Boninsegna: „Mediul de afaceri, vorbind la general, e cu siguranță prietenos pentru investitorii străini, nu în zadar mai multe companii din Europa decid să își deschidă o activitate în Republica Moldova. Din punctul de vedere fiscal, vamal, dar și logistic Moldova e o țară foarte interesantă. Din punctul meu de vedere, principala problemă este calitatea justiției. O justiție mai bună, care nu ar admite corupția și cumătrismul, împreună cu implementarea unei politici de economie deschisă, ar transforma Republica Moldova într-o piață încă mai atractivă și mai competitivă. Pentru toate guvernele atragerea investițiilor de calitate ar trebui să se afle în topul priorităților de pe agenda strategică a țării.”

Gianni Boninsegna a fost şi consilier al ministrului tineretului şi sportului Victor Zubcu şi, mai recent, a activat în sectorul privat cu o multinaţională care are un sediul şi în Republica Moldova. El spune că încercă să fie un „pod” între relaţiile moldo-italiene, pentru că a fost invitat de mai multe ori la Moldova Business Week şi a însoţit mai mulţi demnitari moldoveni sau italieni în vizitele lor oficiale.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

