Gică Hagi sare din nou la gâtul UEFA! Mesajul dur pentru oamenii de fotbal din România

Gică Hagi este din ce în ce mai vehement la adresa UEFA. ”Regele” face apel la oamenii de fotbal din România să se unească pentru a merge împreună la forul european. ”Nu mai stați să vă uitați, ne trimit în Liga a 5-a pe hârtie”, a fost mesajul dur al lui Hagi pentru patronii din Liga 1.



Hagi consideră că UEFA ar trebui să schimbe această regulă a coeficientului și este de părere că echipele campioane din primele 32 de țări din Europa ar trebui să meargă direct în grupele Champions League.

”Eu am spus un lucru. Trebuie să facem o hârtie cu toții, semnată de toată lume și să mergem la forurile europene, în care să spunem că este discriminare. Nu există coeficient, coeficientul trebuie să fie pentru cei care vor 4, 5 sau 6 echipe. Campioanele din Europa, primele 32 de țări, trebuie să fie în grupe direct. E o regulă care ne-a trimis pe noi departe. Am fost eliminați din hârtie, nu pe parte fotbalistică. Diferența între noi și ei se face pe numărul de echipe care intră în grupele Champions League.

Ele au ajuns la 500 de milioane de euro buget și noi avem 10 milioane. Noi când am mers direct acolo și am avut lucrurile făcute, ne-am luptat cu ei. Dacă nu, o să dispărem, nu mai stați să vă uitați, ne trimit în Liga a 5-a pe hârtie. Ar trebui să tratăm acest lucru foarte serios. Nu este de trecut cu vederea. Acest lucru este foarte serios. Trebuie să mergem și să le punem hârtia pe masă și să-i întrebăm de ce noi am fost eliminați din hârtie”, a răbufnit Hagi, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Digi Sport Special.

Gică Hagi și-a amintit de vremea când Steaua câștiga Cupa Campionilor

Gică Hagi și-a amintit de vremea când echipele din România se luptau de la egal la egal cu granzii Europei. ”Regele” este de părere că fotbalul românesc ar crește enorm dacă o echipă ar avea acces în grupele celei mai importante competiții intercluburi din lume.

Managerul de la Viitorul este de părere că în România ar trebui să existe cel puțin două echipe mari, care să poată aduna toți jucătorii valoroși din țară.

”Noi am câștigat Supercupa Europei, Champions League avem tradiție, România are tradiție. Cele 20 sau 30 de milioane sunt foarte importante pentru noi, ar fi foarte importante dacă ar intra în România, plus încă vreo 10 care ar intra din Europa League. Asta ar face ca și jucărotii noștri tineri să rămână aici și să plece după afară pe bani mai mulți. Nu putem avea echipă națională așa cum trebuie dacă noi nu avem două echipe mari.

Noi am avut două echipe puternice care se băteau cu Barcelona și cu Real de la egal la egal. Domnilor, treziți-vă, sculați-vă. Trebuie să facem în așa fel încât să avem două echipe foarte mari care să ia jucătorii cei mai valoroși din România și după să-i vândă afară. Să vindem și noi pe 15-20 de milioane, nu pe 2 sau 3 milioane, cât ne dau acum. Sunt bani puțini”, a mai spus Hagi.

Soluția lui Gică Hagi pentru fotbalul românesc

”Regele” are o soluție pentru ca fotbalistul român să se poată lupta de la egal la egal cu cel din campionatele puternice din Europa. Hagi consideră că avem valoarea necesară, dar este nevoie de un ”mediu sănătos” în care să crească.

”Eu cred că fotbalistul român este foarte competitiv, îi lipsește doar un mediu sănătos, bine organizat în care să crească așa cum am crescut noi și ne-am luptat de la egal la egal cu cei mari. Copiii noștri nu pot să facă asta acum, pentru că nu au un mediu competitiv, nu au competiție la nivel mare, iar competiția nu poți să o faci cu bani puțini”, susține Hagi.

Programul echipelor din România în cupele europene în sezonul 2019-2020

Echipele din România vor intra în competițiile europene încă din primele tururi. Conform situaţiei oficiale, prezentate de UEFA, prin prisma faptului că România este plasată pe locul 20 în ierarhia coeficienţilor UEFA, aplicabilă stagiunii 2019-2020, reprezentantele noastre vor intra astfel în competiţii:

– Campioana: în primul tur de calificare al UCL (date de disputare: 9/10 iulie 2019 – turul; 16/17 iulie 2019 – returul);

– Vicecampioana și ocupanta locului 3: în primul tur de calificare al UEL (date de disputare: 11 iulie 2019 – turul; 18 iulie 2019 – returul);

– Câștigătoarea Cupei României: în turul 2 de calificare al UEL (date de joc: 25 iulie 2019 – turul; 1 august 2019 – returul)