Ambasada R. Moldova la Moscova continuă să transporte lucruri interzise dinspre R. Moldova și spre R. Moldova, după ce fostul ambasador, Andrei Neguță, a fost pus sub învinuire pentru complicitate la contrabanda cu anabolizante.

azul acesta (contrabanda cu anabolizante efectuată cu un microbuz al Ambasadei R. Moldova la Moscova n.r.). Problemele au fost rezolvate…

E atât de dur controlul, încât, probabil, nici colegii de la ambasade nu sunt bucuroși de un astfel de control riguros”, a declarat premierul interimar aseară, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.

Chiar dacă a spus că problemele au fost rezolvate, ministrul de Externe a recunoscut că în același microbuz al Ambasadei R. Moldova la Moscova a fost depistat un pachet cu grăsime de bursuc. Mai mult, grăsimea respectivă a fost plasată în sacul sigilat cu poșta diplomatică. Întâmplarea a avut loc pe 22 aprilie curent.

„Transportul acesta a fost autorizat, pentru că revenea cineva din misiune și urma să-și aducă lucrurile personale. Acest lucru este permis. Lucru neplăcut este că această grăsime de bursuc a fost depistată în sacul diplomatic sigilat . Ofițerii de la SIS au deschis mașina, au verificat-o și au constatat că, în principiu, lucrurile de acolo sunt conform listei autorizate.

Dar când s-a deschis sacul diplomatic, care în mod normal trebuia să conțină doar corespondența diplomatică, note verbale, scrisori informatice etc., pac un pachet. Ce e în pachetul acela? Și noi am rămas perplecși când am văzut ce s-a transmis de la Moscova în sacul diplomatic sigilat .

Sigiliul este rupt în cancelaria MAEIE. Am solicitat explicații, dar nu sunt gata să spun dacă s-a răspuns sau nu. În mod normal, trebuie să fie răspunsul din partea colegului care a transmis acest pachet cu grăsime de bursuc. Recunosc, m-a umflat râsul când am aflat ce se afla acolo”, a precizat Ciocoi.

Sursa citată a mai adăugat că organele de drept știu despre acest transport.

„Sigiliul la acest transport a fost rupt în prezența structurilor de forță și de drept din R. Moldova. Colegii mei de la minister nu au rupt sigiliul până nu au venit reprezentanții organelor de drept.

Nenorocitul de pachet cu grăsimea de bursuc s-a găsit, culmea, în sacul sigilat unde, realmente, nu avea ce să caute. Nu contează că e aceeași mașină (în care s-au găsit anabolizantele n.r.), dar contează că în sacul diplomatic a fost pus ceva ce nu trebuie să fie în mod normal acolo. Și asta se întâmplă după faza cu anabolizantele, incredibil”, a conchis Aureliu Ciocoi.

De menționat că potrivit canalului de Telegram, „Culisele Diplomației”, care a relatat anterior despre acest subiect, în spatele contrabandei cu grăsime de bursuc ar sta șefa Cancelariei Ambasadei R.Moldova în Federația Rusă, Inga Chetrari.

Amintim că în microbuzul Ambasadei noastre la Moscova, care a intrat de 17 ori în R. Moldova numai pe parcursul anului trecut, au fost descoperite, pe 5 decembrie 2020, anabolizante în sumă de 8 milioane de lei. După acest caz a fost rechemat ambasadorul Neguța de la Moscova.

Golovatiuc, propunerea alianței criminale Dodon+Șor la funcția de Premier al RM, a fost numit de aceeași alianță în funcția de Ambasador la Moscova pe data de 16 decembrie 2020.

