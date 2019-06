Google anulează Pixel Slate 2 şi renunţă definitiv la tablete

Compania a continuat linia de tablete cu Pixel C, o altă tabletă cu Android şi recent cu Pixel Slate, prima (şi acum singura) tabletă cu Chrome OS produsă de Google. Aceasta din urmă ar fi trebuit să ofere o alternativă la iPad-urile Apple şi la tabletele Surface de la Microsoft, putând fi transformată rapid într-un computer cu un browser desktop modern, prin ataşarea unei tastaturi, păstrând în acelaşi timp funcţionalitatea de dispozitiv mobil, fiind compatibilă cu aplicaţii de tabletă de pe Android.

Primele tablete Google au fost lansate sub brandul Nexus, fiind dezvoltate în parteneriat cu ASUS, Samsung şi HTC. Acestea rulau Android şi s-au bucurat de un succes limitat pe piaţă, în special din cauza faptului că acestea au venit într-un moment în care tabletele intrau într-un declin, în timp ce ecranele smartphone-urilor începeau să crească.

