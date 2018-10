Google translate: PSRM

Există, oameni buni, vreun stat cu mai mulți politicieni agramați decât în Moldova? Mai apare câte unul și prin România, apoi sunt puși la zid de cetățeni, dar ca la noi nu cred că mai există. Că tot am dat examenul de limbă zilele trecute, mi-aș dori din suflet să îi văd acolo și pe socialiști. Să vedem dacă pot lua 50 de puncte din 100.

Povestea cu limba română e brevetată deja de liberali. PDM a ales Europa. Să își facă un pic de campanie electorală fluturându-ne sub nas promisiunea integrării în Europa (mă rog, tot e o promisiune mai bună decât batista pe țambal). Iar socialiștii, ca ei, o tot țin cu nostalgiile sovietice și postsovietice, cu Putin și Kremlinul, cu istoria lor inventată și cu limba lor numită de stat, dar, de fapt, total agramată, după orice manual din lume. Acum PDM vrea să ne propună un fel de referendum, ca să introducem în constituție integrarea europeană. Mi se pare bizar de-a pune un program politic în constituție, pe de altă parte, bizar sau nu, le-ar lega definitiv mâinile socialiștilor.

Copyright © 2006 - 2018 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 23 Octombrie 2018, ora: 08:31

Un dispozitiv exploziv a fost găsit luni într-o cutie poştală din apropierea locuinţei din New York a miliardarului George Soros, ţinta preferată a militanţilor de dreapta din Statele Unite şi Europa de Est, a anunţat The New York Times citând surse din poliţie.