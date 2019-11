Greu de stăpânit! Cele mai infidele zodii. Nu faci casă bună cu ele

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Fracțiunea PSRM a ieșit la declarații după întrevederea cu Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. "Noi am discutat cu domnul Președinte. Anterior ne-am convocat și cu fracțiunea Partidului Socialiștilor într-o ședință separată, noi am discutat despre...

Pesti Pestii sunt persoane sensibile in care se duce o apriga lupta emotionala. Ei traiesc intr-o lume a fanteziilor si pun mare presiune pe relatia reala. Se deziluzioneaza foarte usor si cauta pe altcineva care sa le indeplineasca fanteziile.

Sagetator Sagetatorii sunt spirite libere, care urasc regulile si restrictiile unei relatii monogame. Sagetatorii iubesc aventura si explorarile de tot felul, inclusiv in zona sexuala.

Scorpion Scorpionii sunt persoane puternice, mereu in cautarea iubirii. Totusi, o gasesc greu pentru ca de cele mai multe ori isi ascund adevaratele sentimente. Relatia cu un Scorpion poate fi dificila pentru ca el isi doreste sa aiba intotdeauna dreptate si nu sunt foarte iertatori.

Cand esti implicat intr-o relatie de cuplu, una din intrebarile care te preocupa este cat iti este de fidel. Iata un top al celor mai infidele zodii alcatuit de astrologii site-ului keen.com. Berbec Berbecii sunt independenti si impulsivi si de cele mai multe ori actioneaza inainte sa se gandeasca la posibile consecinte. Au un apetit crescut pentru aventura, ceea ce se poate traduce prin mai multe relatii extraconjugale. Gemeni Gemenii sunt indrazneti si curiosi. Ii incantata noutatea si pericolul. Nevoia de adrenalina ii impinge si sa calce stramb, mai ales daca sunt plictisiti in relatia actuala. Leu Leii sunt perfectionisti si isi cauta partenerul “perfect”. Din pacate, putine relatii sunt perfecte, iar imediat ce Leul isi da seama de asta cauta altceva. Este greu de tinut intr-un singur loc si de aici si renumele de mare cuceritor.

