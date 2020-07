Grupul german Continental a investit 27 mil. euro în modernizarea centrului de cercetare de la Iaşi

Compania deţine şapte unităţi de producţie şi patru centre de inginerie în Timişoara, Sibiu, Carei, Nădab, Braşov şi Iaşi. Potrivit companiei, Continental România are peste 20.000 de angajați pe piața locală, din care o treime sunt ingineri și informaticieni în centrele de cercetare și dezvoltare.

De asemenea, angajaţii Continental România desfăşoară şi activităţi de cercetare pentru sistemul de frână "vacuumless brake one box design", care presupune creşterea eficienţei procesului de frânare a maşinii.

"Prin extinderea centrului de cercetare şi dezvoltare deja existent, rădăcinile pe care le avem în Iaşi devin mai puternice, mai stabile. Este o dovadă şi o promisiune atât faţă de noi cât şi faţă de comunitatea locală şi regională că suntem aici, la bine şi la greu. Contextul actual este unul deosebit, imposibil de prevăzut în orice analiză de risc, însă am reuşit să finalizăm tot ce ne-am propus. De acum suntem împreună, în acelaşi loc, toţi cei 2.000 de colegi din Continental Iaşi", a menţionat managerul centrului de cercetare Continental România de la Iaşi, citat în comunicatul companiei.

Construcţia nouă are 8 niveluri, o capacitate de până la 1.700 de locuri şi cuprinde o zonă de testare şi validare completă a produselor dezvoltate în cadrul companiei, precum şi spaţii de relaxare, săli de conferinţă şi spaţii de luat masa, menţionează Continental România.

