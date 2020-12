Guvernul a aprobat organizarea Muzeului Ororilor Comunismului în România

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

Fasolea este recunoscută ca fiind un aliment important în vederea îmbunătățirii stării de sănătate. Are un gust bun, fie ca este proaspătă, uscată, congelată sau conservată. Iată care sunt ingredientele de care ai nevoie şi cât de uşor se prepară fasolea...

Muzeul are sediul temporar în spaţiile din Biblioteca Naţională a României, până la identificarea unui spaţiu adecvat obiectului de activitate al Muzeului, dar nu mai mult de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Activitatea muzeului este finanţată din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi din venituri proprii provenite din activităţi specifice, donaţii şi sponsorizări.

Are ca obiectiv prezentarea realităţilor vieţii social-economice şi culturale din România în perioada 1945-1989 cu scopul informării corecte a publicului asupra abuzurilor, crimelor, torturilor asupra oponenţilor regimului comunist. Astfel, prin colectarea, studierea, colecţionarea, conservarea, etalarea şi punerea în valoare a pieselor muzeale, noua instituţie muzeală va prezenta publicului realitatea regimului opresiv.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

