Țara se află în preajma unei catastrofe social-economice și este condusă de un guvern rupt de realitate, care are relațiile aproape ostile cu partenerii externi. Avem nevoie de un executiv anticriză, responsabil, antioligarhic, proeropean.

3. Foarte mulți patroni sunt nevoiți să impună salariații să scrie cereri de demisie. Acele entități, care au rezistat stoic în martie - aprilie și au introdus regimul de șomaj tehnic în așteptarea ajutorului statului, deja nu mai pot suporta criza finaciară. La 1 iunie cred că vom avea doar official circa 70-80 de mii de șomeri. Neoficial, însă, acest numar poate depăși 200 de mii.

Azi toata ziua am discutat cu mai mulți oameni de afaceri din diferite domenii. Situația este chiar mai gravă, decăt am crezut. Guvernul Dodon distruge cu viteza luminei economia Moldovei. Deci, la ora actuală, după două luni de criză:

Zeci de articole sunt publicate zilnic cu o singură țintă - dreapta nu are candidat unic, dreapta este divizată.

În această sâmbătă, va fi organizată prima misiune de repatriere transatlantică a cetățenilor moldoveni din Statele Unite ale Americii (SUA). Cursa charter New York-Chișinău va aduce acasă 296 de pasageri.

Care este zona din supermarket unde am putea contracta mai ușor coronavirusul? Profesorul Silviu Gurlui, conferențiar la Facultatea de Fizică Al. I. Cuza din Iași, a demonstrat la Digi24, de ce zonele frigorifice sunt cele mai periculoase locuri din spațiile comerciale.

