Guvernul german profită de criza din industria auto pentru a forţa reforme structurale de durată - orientarea spre maşini electrice. De schimbări vor profita Tesla din SUA şi chinezii

Planul cincinal nu include investiţii adiţionale în China, unde are mai multe parteneriate cu companii locale, notează Bloomberg. VW a lansat anul acesta modelul compact electric ID.3, primul dintr-o nouă generaţie de maşini complet electrice, dar mulţi cumpărători s-au plâns de calitate şi software, ceea ce face ca ID.3 să aibă un rating mai mic decât modelul echivalent al Tesla. Cu toate acestea, maşina VW s-a vândut bine, ajutând compania să întreacă Tesla şi să ajungă în septembrie pe primul loc în Europa la vânzări de maşini electrice. Oficialii VW sunt încrezători că producătorul va ajunge ca până în 2023 să vândă mai multe maşini electrice decât Tesla mulţumită platformei sale modulare adaptabile oricărei măşini electrice MEB. Daimler, un alt mare constructor auto german, va coopera cu acţionarul său chinez Geely pentru a fabrica următoarea generaţie de motoare cu combustie pentru maşini hibride, scrie Handelsblatt. Cele mai multe dintre motoare vor fi fabricate în China. Alianţa cu Geely, care deţine 10% din Daimler, înseamnă că un parteneriat existent cu Renault va expira.

Chiar Herbert Diess, CEO-ul VW, s-a lăsat dus de euforia revenirii pieţei din vară, el declarând în octombrie că dacă nu vine un al doilea val al pandemiei sau o nouă recesiune industria nu mai are nevoie de ajutorul statului, deşi iniţial a insistat cu tărie ca guvernul să intervină cu ajutoare speciale de genul unui program Rabla.

Franţa îşi susţine producătorii auto cu aproximativ 8 miliarde de euro - inclusiv cu împrumuturi garantate de stat de 5 miliarde de euro pentru Renault. Cancelarul german Merkel a spus zilele tre­cute că industria auto încă mai are nevoie de sprijinul statului pentru a face faţă impactului pandemiei şi „marilor provocări“ ale schimbărilor structurale pe termen lung, în pofida „primelor semne de recuperare“.

La începutul acestei luni, directorul executiv al Volkswagen Herbert Diess spunea că după pandemie va urma o cursă pe viaţă şi pe moarte a electrificării în industria auto. O etapă importantă a cursei are loc chiar în Germania, patria unora dintre cei mai mari producători de maşini pe benzină şi motorină din lume. După cum scrie un contribuitor la Seeking Alpha, este evident că standardele de emisii mai stricte ale Uniunii Europene, care au început deja să se simtă în industrie de anul trecut, vor produce o creştere semnificativă a vânzărilor de maşini electrice. Cum cumpărătorii europeni sunt încurajaţi sau chiar forţaţi să achiziţioneze maşini electrice, Tesla şi-a dat seama că are nevoie de o fabrică în Europa atât pentru a evita tarifele de import europene, cât şi pentru a-şi susţine imaginea de cel mai mare producător de maşini electrice din lume. Apoi, construindu-şi uzina în cea mai populată şi prosperă ţară din regiune - Germania -, Tesla ar arăta că este capabilă să atace concurenţi formidabili ca VW, Daimler şi BMW.

