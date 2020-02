Guvernul italian interzice, prin decret, accesul si parasirea a 11 localitati din cauza coronavirusului / VIDEO

Doi italieni sunt primii europeni rapusi de coronavirus. Este vorba despre un barbat de 78 de ani si o femeie de 75 de ani, care provin din localitati mici de munte.



In regiunile Lombardia si Veneto, unde traiesc si comunitati mari de romani, autoritatile au luat masuri speciale de preventie. Au declarat carantina in zece localitati, au inchis scolile si anuleaza orice manifestatii publice.



Oficialii italieni sunt in alerta mai ales ca numarul cazurilor de imbolnavire s-a dublat in numai 24 de ore. 76 de persoane au fost testate pozitiv.



Guvernul italian interzice, prin decret, accesul si parasirea a 11 localitati

Executivul italian a aprobat, sambata noapte, o serie de masuri extraordinare pentru a incerca sa opreasca raspandirea coronaviruslui in nordul tarii. Pana in prezent, aici au fost inregistrate doua decese si 76 cazuri de infectare.



Intre masurile luate se numara interdictia de a intra si de a parasi 11 localitati considerate epicentrul epidemiei.

„Am adoptat un decret pentru a opri aceasta urgenta. Obiectivul este protejarea sanatatii italienilor, care este cel mai important lucru pentru noi”, a anuntat prim-ministrul Giuseppe Conte, dupa intalnire.

Conte a explicat ca este vorba despre 10 localitati din provincia Lodi din Lombardia (Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo si Sanfiorano), unde traiesc aproximativ 50.000 de persoane, si de Vo ’Euganeo din Pavova (Veneto), unde traiesc circa 4.000 de oameni.

Accesul si parasirea acestor localitati sunt posibile doar in cazuri exceptionale. A fost ordonata suspendarea lucrului, a cursurilor scolare si a evenimentelor publice.

Spital de campanie, ridicat in cateva ore

Autoritatile din Italia s-au mobilizat si au ridicat in regiunea Veneto, in doar cateva ore, un spital de campanie, format din 12 corturi, gata sa primeasca aproape o suta de pacienti infectati cu temutul COVID 19. In randul populatiei din zona, unde exista si o mare comunitate de romani, s-a instaurat panica. Strazile micilor orase aflate in carantina sunt pustii. Oamenii se tem sa mai iasa din case.



Daniel Saboanu, roman din Italia: „La Padova, unde a murit acest barbat, aceasta persoana in varsta, s-au inchis toate activitatile comerciale, toate scolile, inclusiv primarul a spus ca se va inchide duminica si nu se va merge la Sfanta Liturghie." Ana Maria, romanca din zona Brescia: Suntem in zona in care intr-adevar suntem la risc. Atractiile pentru copii care se tin in zona asta in februarie, de carnaval au fost anulate. Toate aceste persoane care se gasesc acum in aceste zone sunt si speriate. Ne-au dat deja informatii la toti cei care se pot gasi in aceste situatii ca au deja febra mare sau ca deja au ceva simptome sa nu se duca la spital, dar sa sune ambulanta sa vina acasa ca sa le faca direct. Camelia Bichis, romanca in Italia: „Autoritatile italiene au luat deja masurile importante. In special ca sa nu luam contact cu grupurile de oameni." Giuliano Martini, primarul orasului Vo' Euganeo: „Am inchis toate activitatile comerciale care nu au o importanta primara. In schimb, raman deschise toate clinicile medicale, farmaciile si supermarketurile." Masura introducerii carantinei a venit dupa primele decese din Peninsula provocate de noul coronavirus. Prima victima, care a intrat in contact cu o persoana intoarsa recent din China, a fost intregistrata intr-o localitate de langa Padova, iar a doua in regiunea Lombardia. Persoana revenita din China, banuita ca ar fi purtatoarea coronavirusului, a fost testata negativ pentru aceasta boala. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director OMS: „Cazurile pe care le vedem in restul lumii, chiar daca sunt in numar mic, nu au legatura cu Wuhan sau China, ceea ce ne ingrijoreaza." Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii a cerut intensificarea masurilor de izolare, deoarece focarul se poate extinde in orice directie.