Guvernul PSD finanţează reviste care-l preamăresc pe Iohannis

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Deputatul ACUM, Lilian Carp a declarat că a luat o decizie finală în ceea ce privește plecarea sau rămânea sa în cadrul alianței de guvernare. Totuși, spune alesul, un răspuns cert va oferi peste puțin timp, întrucât are o serie de așteptări și vrea să...

Retailerul online elefant.ro anunță majorarea capitalului social cu aproximativ 1,7 milioane euro. La majorare au participat toți acționarii companiei. În urma acestei operațiuni, investiția istorică în companie se apropie de 20 de milioane de euro. In ultimii sase ani,...

Dupa ce Igor Dodon a iesit in fata presei si a prezentat reforma justitiei desenata pe o foaie A4, reactiile internautilor nu au incetat sa apara. Cele mai multe meme-uri, au aparut la o postare a emisiunii Lumina. „Hai sa vedem ce alte mesaje (ascunse) ar avea pentru noi acest Presedinte...

„Nu știu mai nimic despre „cîștigătorul“ Fifor. Aflu că, la bază, e filozof. Or nu e puțin lucru să ajungi ministru al armatei din postura de metafizician! Ce văd e un portret de politician nu prea volubil, zîmbind stingher, prudent și loial partidului. Pe frumușelul Orlando, alt cîștigător, îl percep ceva mai clar. Un soi de playboy în pragul retragerii, bucuros să se machieze convenabil pentru a fi la vedere, sigur pe competența și misiunea lui providențială („trimis în România“ de Creatorul însuși), arborînd un șmecher surîs „șarmant“ pe post de pricepere profesională. Simplu spus, un candid caraghios tomnatec… De doamna Dăncilă nu mai am nimic de spus. Spunea ea tot. „Damă bună“, inocent dezadaptată, revenindu-și mereu „din pumn“, cu un optimism lăcrămos. Pe scurt, o gospodină victorios ospitalieră!”

Aşa cum am mai scris în „Cotidianul” ), la recenta decernare a premiilor Uniunii Scriitorilor pentru anul 2018, Andrei Pleşu a primit „Premiul Naţional pentru literatură”, deşi cartea premiată, „Pe mîna cui?”, este o antologie de articole politice! Cel care i-a înmînat premiul a fost chiar ministrul Culturii, Valer-Daniel Breaz:

De asemenea, nu trebuie uitat faptul că soţul lui Carmen Muşat, avocatul Gheorghe Muşat, sub numele conspirativ „Miron”, este cel care l-a turnat în închisoare pe celebrul deţinut politic Iulius Filip, denunţurile sale fiind folosite de Augustin Lazăr pentru a-i amîna eliberarea din închisoarea Aiud:

Se ştie deja că în redacţia revistei „Observator cultural” a fost redactată prima carte semnată de Klaus Iohannis, sub titlul „Pas cu pas”. Dezvăluirea a fost făcută de poetul Radu Vancu, editor coordonator al revistei „Timpul”, în ziarul „Turnul sfatului” din Sibiu:

