Haos la nivel european! Liderii UE nu pot ajunge la un compromis

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Bautura de culoarea ciocolatei confera organismului un efect revigorant si nu numai. Beneficiile cafelei o plaseaza in topul listei cu licori bune pentru sanatate.

Mii de români care, în febra serialului Urzeala Tronurilor, și-au cumpărat dragoni, astăzi îi abandonează pe stradă, spunînd că sînt greu de crescut și oricum acum, că s-a terminat povestea, nu mai are nici un rost să crească o reptilă uriașă care...

În primul trimestru al acestui an exportul de nuci și alune s-a diminuat cu 28,4%, arată date ale Băncii Naționale a Moldovei. O explicație a acestei evoluții este scăderea semnificativă a prețului de export, declarat în vamă.

Discuţiile de duminică de la Bruxelles au fost suspendate în jur de miezul noptii. Au urmat negocieri bilaterale între Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, şi toţi liderii europeni prezenţi la acest summit. Frans Timmermans, considerat iniţial favorit pentru preşedinţia Comisiei Europene, nu este agreat de popularii europeni si de statele din Blocul de Est. Ca urmare, alte trei nume au început sa fie vehiculate pentru şefia Comisiei: Kristalina Georgieva (Bulgaria), fost comisar european pentru Buget şi Resurse Umane şi actual director executiv al Băncii Mondiale, Michel Barnier (Franţa), negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, şi Leo Varadkar, premierul Irlandei. Toţi trei au susţinerea PPE, partidul ce deţine cele mai multe fotolii in noul Parlament European.

