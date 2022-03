HOROSCOP/ Capricornii au sentimente intense

Dacă eşti încrezător în ceea ce faci este un lucru foarte bune. Dacă sunteţi sceptic, este posibilă o supradoză de cinism. Oricum, sunteți extrem de convingători și doriți să vă exprimați punctul de vedere. Această situație va trece, așa că nu o lua prea în serios. Este important să nu proiectați niciun defect asupra prietenilor.Astăzi, aveţi dare de mână. Finanţele dumneavoastră sunt pe plus, iar asta vă face să fiţi darnici şi să aruncaţi cu bani în stânga şi în dreapta. Chiar vă faceţi cadouri scumpe vouă şi prietenilor.Deși vrei o promovare, trebuie să ai puțin mai multă răbdare până când este momentul potrivit. Simți că ai fost tratat pe nedrept. Cel mai bine este să aștepți până când toate forțele naturii se unesc perfect pentru tine. Între timp, continuă să-ți perfecționezi abilitățile și devii cât de bun poți în ceea ce faci.Aveţi nevoie de mai multă linişte. Se pare că viaţa de familie vă prieşte. Aveţi multe lucruri de făcut şi vă simţiţi epuizaţi. Horoscop 22 martie 2022 pentru Leu Nerăbdarea ta poate provoca dispute. Ascultă punctul de vedere al celuilalt. Gândirea ta reflectă dorința de a călători. Rețineți că nici călătoriile nu vă vor îmbunătăți situația financiară. Dacă există presiuni, mai mult ca sigur o va înrăutăți.Aveţi protecţie divină. Chiar dacă lucrurile merg prost în această zi, se pare că sunteţi protejaţi de către Univers. În relaţia de cuplu, apar mici dispute pe care le veţi gestiona constructiv.Veţi primi un bonus pe care îl meritaţi de multă vreme. Pe seară, veţi primi o vizită surpriză care va veni însoţită de o veste foarte bună pentru dumneavoastră.Problemele de acasă au prioritate astăzi. Nu are rost să complici o relație de care nu ești pasionat. Dar dacă ți-e frică să vorbești, la asta te poți aștepta. Încearcă să spui lucrurilor pe nume.Astăzi, veţi avea puţin de furcă cu gândurile dumneavoastră. Va fi o provocare să menții stabilitatea și treci prin schimbări intense de dispoziție pe tot parcursul zilei. Amintiți-vă, totuși, și în momente ca aceasta experimentați cea mai semnificativă creștere personală.Astăzi sunteţi mai sensibili ca niciodată. Sentimentele tale sunt mai intense și mai convingătoare, dar la fel și în interior. Aveţi mare grijă la starea psihică şi la sănătatea fizică. Este posibil să aveţi mici probleme cu digestia.Dacă simţiţi să spuneţi lucrurilor pe nume, nu încetaţi să o faceţi. Dacă aveți o relație de afaceri sigură cu cineva, promovați-o. Există o sămânță de oportunitate, dar este posibil să vă relaxați. Aceasta nu este modalitatea de a vă extinde interesele comerciale, de a câștiga mai mulți bani și de a vă asigura un succes extraordinar.Provocarea este să-i lași pe ceilalți să fie ei înșiși pur și simplu. Cu toate acestea, trebuie să tăiați în ambele sensuri. Totuși, este greu să-i ajuți pe cei mai apropiați. Știți că trebuie să-și înfrunte demonii și să lucreze prin lupte personale. În acest moment, trebuie să le permiteți să găsească soluțiile la problemele lor. Te vor respecta pentru asta.

