HOROSCOP/ Gemenii au parte de multă iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Procurorii ar urma să pună sechestru pe bunurile familiei lui Igor Dodon, care are statut de bănuit în dosarul „Energocom”. Cel puțin asta admite ex-președintele țării, anunțul a fost făcut pe pagina sa.

Azi este o zi în care îți veo face simțită prezența pe toate planurile. Nu trebuie însă să exagerezi și să fii drastică cu oamenii dragi din jurul tău pentru că ei ți-au foat mereu alături în cele mai dificile perioade. Acum, un proiect la care lucrezi de ceva timp se va finaliza și vei primi toate laudele pentru munca ta, spune horoscopul zilei de 15 februarie 2022.Ai o energie bună și îți vei atinge toate obiectivele pe care ți le-ai propus. Chiar și la locul de muncă vei primi acea mărire de salariu, singura diferență este că acum ideea a venit din partea superiorilor, drept răsplată pentru implicarea ta din ultimul timp.Iubirea este pentru tine un sentiment care îți oferă echilibrul de care ai nevoie în viața de zi cu zi. Cu toate acestea, ai grijă la partenerul de cuplu. În ultimul timp a fost din ce în ce mai distant, iar îndoielile tale se vor adeveri, chiar dacă el nu a spus cu subiect și predicat ce îl deranjează. Ai mare încredere în instinctele tale.Ai o mare putere de manipulare, lucru ce te ajută de cele mai multe ori în relația cu cei din jur. Sunt oameni care te vor încuraja să profiți de această capacitate, dar nu uita niciodată că fiecare lucru are limitele lui. În viața de familie manipularea nu trebuie să existe, mai ales în relația cu cei mici, spune horoscopul zilei de 15 februarie 2022.Azi este ziua în care totul merge după inima ta. Ai șanse mari să fii apreciată de cei din jur pentru niște lucruri la care nu ai depus prea mult efort. Emoțiile tale sunt din ce în ce mai intense față de o persoană nouă din viața ta, așa că trebuie să ai grijă cum le gestionezi și ce îți dorești cu adevărat să faci.Venus este planeta care te ajută de fiecare dată să ai o relație mai bună cu partenerul de cuplu. De cele mai multe ori o discuție aparent banală se transformă într-o ceartă care lasă fisuri în relația dintre voi. Oferă-i timp omului pe care îl iubești ca să-ți explice mai bine ceea ce simte și care sunt principiile lui de viață. Nu te mai aprinde din nimic.Azi vei avea parte de o mulțime de activități care sunt destul de intense comparativ cu ceea ce faci tu de regulă. Asta nu este un lucru rău, vei vedea care îți sunt limitele și ce ai de făcut pe mai departe. Nu încerca niciodată să fii ceea ce nu ești. Părerea celor din jur trebuie să conteze doar dacă vrei tu ca acest lucru să se întâmple, spune horoscopul zilei de 15 februarie 2022.Azi este ziua în care secrete din trecut vor ieși la iveală. Cineva care a existat la un moment dat în viața ta acum va reapărea, iar flacăra iubirii se va reaprinde. În dragoste, astrele te vor îndemna să te răsfeți, dar totul va fi prea tentant. Ai grijă ce alegeri faci și cu cine alegi să mergi mai departe în viață.Cu pași mici, dar siguri te apropii de obiectivele tale de anul acesta. Chiar dacă suntem abia în a doua lună a anului, ai depus mari eforturi în carieră și pe plan sentimental, iar acum vei culege roadele. Emoțiile te duc în direcția bună, trebuie doar să ai grijă cum le gestionezi și să îți dai seama la timp de ce se întâmplă cu tine.Astrele spun că a venit timpul să ai parte de puțină adrenalină în viața ta. Vei trăi sentimente intense cu un bărbat cu foarte mulți bani, iar acest lucru te va să te simți împlinită și să ai un confort financiar. Pasiunea este cuvântul care va guverna noua ta relație și îți va plăcea ce vei trăi, spune horoscopul zilei de 15 februarie 2022.Azi vei avea parte de experiențe noi care îți vor arăta și alte direcții în viață. Ești gata de orice și ești mai ales pregătită să dai curs tuturor oportunităților care îți ies în cale. Indiferent dacă ești singură sau nu, vei avea toate șansele să duci viața pe care ți-o dorești, notează catine.ro.Azi ai parte de atenția tututor celor din jur și vei reuși să-i convingi că nimeni și nimic nu îți poate sta în cale. Chiar dacă nu contează ce spun alții, sentimentul de satisfacției că le-au arătat ce poți te va face fericită pentru moment. Cu siguranță azi vei avea parte de o zi memorabilă, spune horoscopul zilei de 15 februarie 2022.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

