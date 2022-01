Horoscop/ Leii au parte de multă dragoste

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Vicepremierul Andrei Spînu a primit factura la gaz pentru luna decembrie, iar prețul este de circa 3 ori mai mare decât suma achitată luna precedentă. „6200 lei pentru o suprafață de 250 m2. Nu am făcut o comparație cu factura precedentă”, a spus Spînu,...

Horoscopul zilei de 18 ianuarie 2022 spune că vei avea parte de o mulțime de surprize. Ești nerăbdătoare să le faci celor dragi câteva surprize, iar timpul îți permite să dai o fugă la casa părintească. La locul de muncă lucrurile s-au aranjat, iar colegii au depus toate eforturile ca tu să ai parte de câteva zile libere, spune horoscopul zilei de 18 ianuarie 2022.Nativii din zodia Taur au azi parte de o zi perfectă. Există o mulțime de momente extrem de plăcute, care te vor scoate din rutina zilnică. Îți vei recăpăta energia ca prin minune și vei petrece momente de neuitat alături de prieteni. Acasă, cei din familie îți arată toată susținerea lor, așa că fă tot ce poți ca să stai în preajma lor.Azi ai o zi agitată încă de dimineață. Deși ai parte de mult calm în jur, lucrurile nu stau la fel de bine pentru tine. Ai amânat foarte multe lucruri în ultimul timp, iar acum sunt cu date de finalizare apropiate și nu mai știi ce să iei și ce să lași. Ia o pauză și pune-ți gândurile în ordine, spune horoscopul zilei de 18 ianuarie 2022.Ai o perioadă mai stresantă, dar trebuie să fi foarte sinceră cu tine. Ai anumite nevoi, dar dorințele tale reale sunt de fapt altele. Fă tot ce poți ca să găsești un echilibru, iar răbdarea te va ajuta să iei cele mai bune decizii.Pentru tine nimic nu este imposibil. Ai dat dovadă mereu de foarte multă determinare, iar acest lucru te-a ajutat să-ți pui ordine în gânduri și în viață. Orice ai în minte este deja planificat, așa că stai la locul tău și urmărește-ți interesul.Ai un început de săptămână excelent. În prima parte a zilei vei avea parte de o surpriză din partea unor oameni dragi, iar acest lucru îți va da energia necesară ca să rezolvi tot ce ai pe ordinea de zi. Prioritizează ce este cu adevărat important pentru tine și nu mai asculta părerile celor din jur, spune horoscopul zilei de 18 ianuarie 2022.A venit timpul să fii mai chizbuită pe plan financiar. Ai mari probleme cu bugetul, dar acest lucru se întâmplă din cauza faptului că ai aruncat banii pe lucruri de care nu aveai neapărată nevoie. Fii mai atentă pe viitor și încearcă să pui ceva bani deoparte pentru că vin vremuri grele pentru tine.Ai parte de multă iubirea din partea partenerului de cuplu. După ultimele discuții, v-ați înțeles ca relația voastră să treacă la nivelul următor așa că acum ești mai fericită ca niciodată. Ai grijă la deciziile pe care le iei, acestea trebuie să fie în concordanță cu principiile tale de viață.Vei avea parte de o mulțime de surprize pe plan emoțional. Sunt șanse mari să întâlnești o persoană care te va ajuta să echilibrezi totul în viața ta. Azi ai o zi productivă și acasă și la locul de muncă, iar din ultimele discuții cu superiorii reiese că vei primi o mărire de salariu curând, spune horoscopul zilei de 18 ianuarie 2022.Ești pusă pe treabă azi și vei rezolva chiar și cele mai vechi probleme. Nu uita însă de chestiunile personale și de partenerul de cuplu. Acesta are și el nevoie de tine în aceste momente și trebuie să-i fii alături. Tu ești cea mai importantă persoană pentru el în aceste clipe dificile pe care le traversează.Trebuie să dai dovadă de mai multă răbdare cu cei din jur. Sunt șanse mari să intri în conflict cu oameni dragi, dar și cu colegii de la locul de muncă. Rezolvă toate problemele pe care le ai și încearcă să iei cât mai curând o pauză de la tot, spune horoscopul zilei de 18 ianuarie 2022.Ai mare nevoie de o pauză. Trebuie să petreci cât mai mult timp în compania celor dragi și să pui în balanță lucrurile care contează cu adevărat pentru tine. Stresul din ultimul timp nu a făcut decât să te agite și mai mult și să-ți dea bătăi de cap. Uită pentru câteva zile de toate sarcinile și limpezește-ți gândurile.Sursa: jurnal.md

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

