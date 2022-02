HOROSCOP/ Racii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a luat act de demersul procurorului general interimar, Dumitru Robu, privind demararea procedurilor pentru numirea lui Ruslan Popov, adjunctul suspendat al procurorului general suspendat, care se află sub control judiciar și este cercetat într-un...

O grădiniță din localitatea Stanțî Lugansk a nimerit sub focul artileriei separatiștilor din Donbas, după un schimb de focuri început în această dimineață între separatiști și forțele guvernamentale, scrie digi24.ro.

Nativii din zodia Berbecului vor avea parte de o zi spectaculoasă. Nimic nu le poate sta în cale Berbecilor determinați să se afirme pe plan profesional. Se pare că la locul de muncă va avea loc o promovare. Pune-ți în valoare talentele și nu te lăsa influențată de părerile celor din jur.Nativii din zodia Taurului trebuie să învețe să-și controleze temperamentul. Pentru tine nu este o zi în care să poți lua decizii cu ușurință. Treci prin multe situații tensionate și nu trebuie să te lași influențată de emoțiile negative care te copleșesc. Mercur va intra în casa comunicării și va încerca să-ți ofere o cale de rezolvare a neînțelegerilor apărute pe parcursul zilei.Gemenii trebuie să aibă mai multă grijă de sănătatea lor. Dacă nu ai făcut din acest lucru o prioritate pentru tine, este momentul să-ți regândești puțin programul. Stresul își va pune amprenta asupra ta și nu-ți va permite să-ți desfășori activitatea. Învață să fii blândă cu tine și să te pui mai des pe primul loc. O rezolvare rapidă a lucrurilor nu se poate, însă răbdarea te va aduce acolo unde îți dorești.Luna plină în Leu va avea o influență benefică asupra ta, scrie Astrology.com. Vei primi o veste bună care te va impulsiona să demonstrezi de ce ești capabilă. Forța necesară pentru a ajunge acolo unde îți dorești se află deja în tine.Este momentul să renunți la temeri și să performezi în domeniul care te pasionează c adevărat. Munca ta nu va rămâne neresplătită.Soarele îți guvernează viața și te ajută să strălucești în orice situație. Astăzi te vei bucura de momente de neuitat alături de persoanele iubite. Energia zilei te ajută să-ți îndeplinești cele mai multe obiective de pe ordinea de zi. Ai parte de productivitate la locul de muncă și știi că nimic nu poate să-ți stea în cale atunci când îți dorești ceva cu adevărat.Nativii din zodia Fecioarei vor avea parte de momente tensionate în relația de cuplu. Luna traversează casa relațiilor sociale și te pune în fața unor decizii neașteptate. Trebuie să faci câteva alegeri importante și să nu te lași influențată foarte mult de sentimente. Pune rațiunea mai presus de orice și învață să-ți prioritizezi activitățile. Nu uita că fericirea ta ar trebui să fie pe primul loc.Balanțele trebuie să fie foarte atente la cheltuieli. Astrele spun că nu este un moment potrivit pentru a face investiții majore. Cel mai bine este să fii precaută și să nu adaugi lucruri în plus la lista pe care ți-ai făcut-o deja. E momentul să începi să-ți organizezi mai bine viața. Dacă îți dorești cu adevărat să economisești niște sume importante, trebuie să fii chibzuită și rațională în alegerile pe care le faci.Nimic nu poate sta în calea nativului din zodia Scorpionului. Dacă relația de cuplu nu a funcționat, atunci te vei asigura că exceleri pe plan profesional. Ești determinată să ai parte de cele mai frumoase momente și să muncești din greu pentru ceea ce-ți dorești. Eforturile tale vor fi remarcate la locul de muncă și ți se vor propune proiecte noi. Se anunță o zi cu multe reușite pentru tine.Nativii din zodia Săgetătorului au parte de momente de tandrețe alături de persoana iubită. Chiar dacă lucrurile nu au fost clare pentru voi doi în ultima vreme, se pare că dragostea adevărată va triumfa și te va ajuta să faci alegerea potrivită. Deși ești într-un moment de cumpănă nu trebuie să uiți cât de important este să ai alături o persoană pe care să te poți baza indiferent de situație.Ești plină de energie și reușești să transmiți acest lucru și celor din jur. Dacă ți-ai propus să-i cucerești pe ceilalți cu inteligența ta, atunci acum este momentul oportun. Vei avea șansa să interacționezi cu un grup de persoane influente care îți vor deschide noi uși. Cariera ta se află pe o linie ascendentă, iar viitorul este promițător pentru tine. Ești o zodie de pământ care știe ce-și dorește de la viață și de la oamenii din jurul său.Succesul vine de multe ori cu multe sacrificii, iar astăzi ești pe cale să descoperi acest lucru. O alegere importantă trebuie făcută, iar lucrurile nu mai pot fi amânate. Încearcă să nu pui foarte multă presiune asupra ta. Ia fiecare lucru pas cu pas și fii răbdătoare. În cele din urmă vei ajunge exact acolo unde îți dorești.Nimic nu poate sta în calea fericirii tale. Horoscopul zilei de 17 februarie 2022 spune că vei avea parte de o zi minunată alături de familie. Primești o veste bună, iar unele proiecte se apropie de final. Este momentul să culegi roadele eforturilor tale și să te bucuri de succesul pe care îl ai. Urmează câteva schimbări importante în viața ta.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

