Horoscop/ Zodia care poate avea probleme de sănătate

Marte, planeta acțiunii, formează astăzi un careu cu Neptun, planeta viselor. Acest context astrologic aduce multă incertitudine acțiunilor noastre, multă confuzie. S-ar putea ca ceea ce facem să nu fie corect sau să ne lăsăm ghidați de o fantezie, de o minciună. Pe de altă parte, putem intra în lupte fără sens, putem acționa sub impulsul unor false credințe, de aceea este de preferat ca astăzi să nu ne implicăm în acțiuni și activități importante, care cer rațiune și luciditate.

Cum Marte este guvernatorul tău, te poți aștepta la o mare doză de confuzie și nesiguranță în legătură cu acțiunile tale, cu ceea ce vrei să faci. Trebuie să ai grijă să faci lucrurile corect, să eviți tot ce ține de ilegalitate și imoralitatt, să acționezi în baza principiilor tale și să nu te lupți pentru adevărurile altora.Careul de astăzi te îndeamnă să verifici cu mai multă atenție dările pe care le ai de dat la stat. Poate fi vorba de taxe, impozite, rate, datorii. Nu este momentul să faci credite sau investiții majore pentru că riști să fii păcălit sau să pierzi bani. Pe de altă parte, Marte este guvernatorul relațiilor tale și s-ar putea să apară confuzii și neclarități în viața de cuplu, să nu știi exact ce vrei de la o relație. Cei singuri sunt sfătuiți să stea departe de aventuri ascunse, mai ales că și guvernatoarea lor, Venus, retrogradează.Marte se află chiar în sectorul relațiilor tale, prin urmare s-ar putea să apară multe neînțelegeri și neclarități în cuplu. Poate fi vorba de confuzii ale partenerului sau legate de partener. S-ar putea să vezi cu alți ochi o situație relațională acum și să dai naștere tensiunilor. De preferat ar fi să nu iei decizii și să nu acționezi în legătură cu relațiile tale, fie sentimentale, fie profesionale.Zilele acestea ai grijă la sănătate, la diagnosticele primite pentru cu pot fi interpretate greșit ca urmare a cuadraturii Marte-Neptun. Totodată, ai grijă la activitățile pe care le desfășori la locul de muncă, nu te lăsa păcălit și nu prelua mai multe sarcini decât poți duce. Nu crede prea mult promisiunile colegilor și nu intra în discuții pe teme legate de principii și viziuni pentru că nu veți reuși decât să vă enervați. S-ar putea să te simți mai obosit, mai neliniștit. Nu lua decizii majore legate de locul de muncă.Marte se află în sectorul iubirii tale și de aceea ar fi de preferat, mai ales dacă ești singur, să nu intri în noi povești amoroase. Un banal flirt te poate conduce într-o relație ascunsă, dezamăgitoare. Și cei care sunt parte a unui cuplu pot avea tendința de călca strâmb, mânați fiind de trăiri afective confuze. Totodată, mai multă grijă la acțiunile copiilor.Sunt foarte probabile tensiunile în familie în aceste zile, iar acestea să aibă la bază neînțelegeri, principii diferite, viziuini și mentalități diametral opuse. Sunt cazuri în care partenerul de viață al nativilor este mărul discordiei în familie. Ar fi de preferat ca zilele acestea să nu iei decizii legate de casă, de o mutare cu partenerul.Cu Marte în zona comunicării și a rațiunii, s-ar putea ca zilele acestea să fii mai confuz și să înțelegi totul invers. De aceea ar trebui să nu iei decizii importante, să eviți negocierile și să ai grijă la deplasări, mai ales dacă ești obosit. Pe de altă parte, s-ar putea ca niște planuri să îți fie date peste cap, să greșești acte, contracte, programări. Cum Marte este și guvernatorul relațiilor tale, poți fi foarte nesigur cu privire la o relație sau partenerul de viață poate trece prin momente de confuzie care să te afecteze și pe tine. Nu lua decizii care vizează relațiile, sentmentale sau profesionale.Dat fiind că Marte este chiar guvernatorul tău, te poți aștepta la câteva zile mai confuze, la situații neclare cu care ai de-a face, mai ales în viața senimentală. În plus, Marte se află în sectorul tău financiar și ar trebui să ai mai multă grijă la plățile pe care le faci, la cheltuieli și la modul în care-ți administrezi banii. Poți fi mai ușor păcălit, înșelat, de aceea ar trebui să eviți acțiunile financiare, deocamdată, mai ales speculațiile. Nu te entuziasma în fața unor câștiguri rapide.Dat fiind că Marte este în zodia ta și face careul cu Neptun s-ar putea să resimți nu doar multă confuzie, ci și piedici în acțiuni. Dacă-ți faci un plan azi, acesta poate fi imediat dat peste cap. În plus, este de preferat să eviți acțiunile importante, serioase, care cer luciditate și atenție. Poți fi tentat să acționezi sub impulsul unor false convingeri sau ca urmare a unei iluzionări. Posibil să apară confuzii sentimentale, dat fiind că Marte este guvernatorul iubirii tale. Grijă și la acțiunile copiilor.Careul Marte-Neptun cere mai multă atenție la sănătate. Este foarte probabil ca unele diagnostice primite acum să nu fie prea clare sau corecte. De asemenea, ai grijă la deplasări, la negocieri și la acțiunile care presupun capacitate mare de concentrare. Încearcă să te relaxezi mental mai mult, să te odihnești și să nu te agiți în urma zvonurilor auzite. În unele cazuri pot ieși secrete la suprafață sau se pot reactiva frici și situații din trecut.Cuadratura dintre Marte și Neptun te poate împinge la unele cheltuieli greșite. Fie că este vorba de o oefrtă mincinoasă, fie că este vorba de o investiție nerentabilă. Dacă-ți faci planuri s-ar putea ca acestea să se dea peste cap. Este posibil să fii confuz cu privire la o relație de prietenie sau chiar prietenii să schimbe planurile avute. Nu plăti pentru o rezervare, nu da bani cu împrumut și nu investi în proiectele de grup deocamdată.Neptun, guvernatorul tău, este chiar în zodia ta, iar careul cu Marte din sectorul socio-profesional te poate provoca destul de mult. S-ar putea să apară tensiuni cu superiorii, momente în care să vrei să cedezi, să renunți la niște responsabilități pe care le ai, poate chiar și la o funcție. Nu este momentul să iei decizii profesionale majore și nici să preiei alte responsabilități asupra ta. Nici în plan personal nu ar trebui să acționezi acum. Pe de altă parte, ai grijă la tot ceea ce faci zilele acestea pentru că se poate afla public și-ți pate afecta imaginea.