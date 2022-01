Horoscop/ Zodia care va avea noroc mare la bani în februarie 2022

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu susține că s-a negociat cu Gazprom un contract cu o formulă bună pentru această perioadă. Iar în cadrul negocierilor „una din oferte, pe care dacă am fi acceptat-o prețul gazului pentru luna ianuarie ar fi fost de 1100 USD”.

Nativii din zodia Berbec vor traversa o lună de creștere a veniturilor. Aceștia vor fi susținuți de astre pentru dezvoltarea unei afaceri de succes, în timp ce o parte dintre ei vor avansa în carieră. Berbecii pot avea oportunități de câștig suplimentar, mai ales dacă sunt proprietari de firmă. Profiturile acestor nativi vor fi investite cu succes în proiecte inspirate, care vor aduce bani în plus Berbecilor.Luna februarie se anunță una de dezvoltare și creștere din punct de vedere profesional. Nativii din Taur ar putea aștepta o avansare în carieră și o situație financiară stabilă. Totodată, aceștia ar trebui să acorde o atenție sporită colegilor de muncă, existând riscul de apariție al conflictelor. Îmbunătățirea relațiilor de la birou ar trebui să reprezinte un aspect esențial în februarie. Controlul emoțiilor îi va ajuta pe Tauri să crească din punct de vedere financiar.Chiar dacă nu își aniversează ziua de naștere în februarie, Racii vor avea parte de multe cadouri. Sociabilitatea acestor nativi îi va ajuta să își stabilească multe contacte de muncă. Astfel, ei nu vor trebui să depună prea mult efort pentru a-și atinge obiectivele. O promovare sau bonusuri la locul de muncă ar putea fi posibile. Pe de altă parte, situația financiară a Racilor va fi stabilă, fără prea mari dificultăți în materie de bani.Leii vor traversa o lună plină de surprize. Februarie va reprezenta momentul oportun pentru recuperarea datoriilor de care uitaseră, ori își vor găsi propria afacere. Aceasta din urmă le va aduce un profit notabil. Nativii din zodia Leu vor cunoaște o expansiune a afacerilor și o creștere a profiturilor. Astrologii recomandă ca acest semn zodiacal să încerce și ceva nefamiliar.Capricornii ar trebui să acorde o atenție deosebită educației în luna februarie. Aceștia ar putea să se bucure de venituri mai mari dacă acceptă cursuri și traininguri de informare. Cunoștințele se vor regăsi în succesul profesional.Astrele îi vor ajuta pe Vărsători cu o promovare mult așteptată, în timp ce alții vor fi îndemnați să își atingă obiectivele. Astrologii recomandă să îți asculți vocea interioară și sentimentele pentru că ele nu te înșală. Februarie va fi luna schimbărilor. Pentru a susține succesul profesional trebuie să muncești din greu, iar astrele te vor ajuta.Sursa: sinteza.org

