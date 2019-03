Horoscop 1 martie 2019. Poveste frumoasă de dragoste şi un cadou scump

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

​Tesla Motors a anunțat că versiunea cea mai ieftină a Model 3, cea de 35.000 de dolari, este disponibilă pentru a fi comandată. Modelul are o autonomie de 350 km, iar la 37.000 de dolari poate fi comandată varianta cu autonomie de 420 km. Elon Musk a promis acum doi ani lansarea acestei...

Horoscop 1 martie 2019 Balanţă Balanţele îşi vor petrece prima zi de primăvara a acestui an într-o atmosferă de iubire şi îngrijire universală. Astăzi veţi fi răsplătiţi pentru numeroasele ocazii în care v-aţi îngrijit ca persoanelor din jurul vostru să le fie şi să le meargă bine. De asemenea, astrele vă oferă, astăzi, numeroase idei inspirate cu ajutorul cărora puteţi obţine câştiguri importante, atât personale cât şi financiare.

Horoscop 1 martie 2019 Rac Racii vor fi extrem de agitaţi astăzi. Călătorii scurte şi multe întâlniri. O rudă apropiată are nevoie de ajutorul tău şi eşti nevoit să te împarţi între profesie şi viaţa personală. Singura constantă care îţi dă putere să treci peste ziua de azi este relaţia cu partenerul de viaţă. Dacă eşti căsătorit, încearcă să petreci mai multi timp în compania soțului / soției.

