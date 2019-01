Horoscop 17 ianuarie 2019. Moment de neuitat şi decizie importantă în dragoste

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

Traian Băsescu spune că "în mod cert" se va organiza un nou referendum în Marea Britanie pentru rămânerea în Uniunea Europeană, după ce parlamentariil britanici au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul Theresa May cu Bruxelles.

Ex-Preșdintele PL Mihai Ghimpu a scris o postare pe pagina sa pe FB, prin care informează că l-a acționat în justiție pe Andrei Nastase: „În viața mea politică am trecut cu vederea peste mai multe manipulări, suspecții nefondate sau chiar minciuni sfruntate,...

Camera Comunelor a respins la limită, miercuri seară, moţiunea de cenzură depusă de opoziţia laburistă la adresa Guvernului Theresa May, care rămâne astfel în funcţie şi încearcă să găsească soluţii pentru depăşirea impasului în procedura Brexit.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, un politician laburist, s-a declarat "profund dezamăgit" că Guvernul Theresa May nu a fost demis de Camera Comunelor şi cere organizarea unui nou referendum pe tema apartenenţei Marii Britanii la Uniunea Europeană.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două.

Horoscop 17 ianuarie Pești Pentru Pesti, această zi aduce conflicte în gospodărie. Viața, în general, are calea ei de a rezolva unele probleme, dar poate dura prea mult timp. Implică-te şi fă ce poți ca să grăbeşti unele situaţii, dacă îţi stă în putere s-o faci. Ziua promite să aducă încântare dacă o petreceți departe de casă. Prioritatea ar putea fi călătoriile mici, vizitarea locurilor de interes sau evenimente culturale. Cei care încă preferă petrecerea timpului în aer liber ar trebui să se angajeze într-o activitate creativă.

Horoscop 17 ianuarie Vărsător Vărsătorul poate avea noroc in timpul unor călătorii scurte. Puteți găsi susținători ai noilor idei, vă faceți prieteni sau să obțineți sprijinul unei persoane autoritare. Dacă vă aflaţi în căutarea fericirii, astăzi s-ar putea ca soarta să vă surâdă. Seara, abțineți-vă de la un divertisment costisitor, care este posibil să devasteze bugetul familiei și să determine o stare ulterioară de austeritate.

Horoscop 17 ianuarie Săgetător Dispar angoasele de lungă durată dacă te apleci asupra propriei persoane. Suferi de puţină lipsă de energie, dar nu e grav. Dacă poţi, cere altcuiva să se ocupe de câteva probleme de la serviciu. Îţi va mai lua ceva timp să revi la un ritm susţinut, activ. Nu are rost să te superi dacă la finalul zilei ai sentimentul că ea a trecut fără rezultate notabile.

Horoscop 17 ianuarie 2019 Leu Leii se vor simţi, astăzi, în al nouălea cer. O veste mult-aşteptată vă va înveseli şi vă va obliga să vă faceţi planuri de viitor. Aţi luptat foarte mult pentru ca acest lucru să se întâmple, iar acum treceţi la următorul nivel. Există o şansă să vă mutaţi în casă nouă, să vă cumpăraţi o maşină nouă sau chiar să vă schimbaţi statutul. Următoarea fază are nevoie de o pregătire intensă, lucru la care vă pricepeţi cel mai bine. Trebuie să faceţi în aşa fel încât totul să iasă ca la carte, însă trebuie să fiţi atenţi la cheltuieli.

