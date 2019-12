HOROSCOP 2020: CUM VA FI VIITORUL AN pentru fiecare zodie

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Recomandare: Abundenţa şi bogăţia vă vor fi prieteni apropiaţi în acest an şi nu veţi putea să vă plângeţi că vă plictisiţi. Totul se va derula într-un ritm atât de ameţitor încât va trebui să faceţi un efort pentru a nu vă scufunda la un moment dat. Cheia menţinerii pe linia de plutire va fi o programare riguroasă a timpului de care dispuneţi, atât din punct de vedere al familiei, cât şi al realatiilor de muncă.

Recomandare: 2020 nu este un an în care să vă manifestaţi tendinţele de singurătate, pentru că va trebui să vă demosntrati măiestria de a face anumite grupuri să colaboreze şi să vă adaptaţi la schimbări dinamice. Un alt aspect de care va trebui să ţineţi cont este cel al diplomaţiei: va trebui să evitaţi acele porniri spontane şi să afitati un aer cât mai detaşat chiar şi în momentele tensionate.

Călătoriile şi romantismul se vor întrepătrunde în acest an, existând şansa să vă îndrăgostiţi de o persoană aflată departe sau de cineva pe care îl/o veţi cunoaşte într-o călătorie. Poate vă veţi îndrăgosti doar de ţara respectivă! Vara va veni cu un spirit nebunesc de generozitate şi spirit jucăuş. Viaţa dumneavoastră romantică va semăna mai mult cu un teren de joacă decât cu un câmp de bătălie, fără jocuri de preluare a puterii sau de încercare de dominare.

Efortul depus pe plan profesional depus în ultimii ani, în care parcă aţi fost împins de la spate de Pluto şi Saturn, vă va aduce anul acesta multe realizări şi bucurii, recompensele financiare fiind doar începutul succesului. Nu vă faceţi griji pentru volumul mare de muncă de la începutul anului, deoarece sunteţi cel mai bun şi veţi reuşi. Realizările dumneavoastră sunt pe deplin meritate şi în acest an planetele vă aduc oportunităţi mari în a excela.

Recomandare: Anul 2020 pare anul ideal pentru realizarea planurilor şi viselori dumneavoastră pe termen lung, un an al împlinirii profesionale cât şi personale.

Situaţia dumneavoastră financiară pare incredibil de strălucitoare în 2020, poate şi datorită implicării a€œnorocoase” a planetei Jupiter. Acesta este un an în care vă puteţi majora substanţial veniturile cât şi conturile bancare, deci nu va faceţi griji pentru diminuarea lor. Veţi avea parte începând din această vară de vacanţe deosebite şi în acelaşi timp spectaculoase.

În plan sentimental simţiţi nevoia de stabilitate, de ceva serios, de un angajament pe termen lung, poate o căsătorie. Deşi doriţi ceva stabil sunteţi încă neîncrezător şi continuaţi să testaţi devotamentul persoanei de lângă dumneavoastră. Intimitatea este lucrul care îl doriţi cel mai mult şi pentru care aţi fi dispus la multe sacrificii. În acest an, Marte vă va ghida paşii în relaţia de suflet, punând un accent foarte mare pe afecţiune.

Sunteţi pregătit să daţi piept cu toate încercările care se vor ivi pe parcursul acestui an. Sunteţi pe punctul de a intra într-o fază în care să reflectaţi asupra valorilor pe care le aveţi, de a atinge noi nivele de maturitate, pe care le veţi testa în fiecare zi.

Anul 2020 se va dovedi un an roditor şi din punct de vedere al carierei, talentele profesionale şi devotamentul fiindu-vă într-un final recunoscute de către superiori la justa valoare. Deci, dacă până de curând aţi avut o reţinere, a venit momentul să vă susţineţi punctul de vedere şi să cereţi o avansare într-o funcţie mai bine plătită.

Banii şi datoriile vor fi de asemenea puncte cheie ale acestui an, dat fiind faptul că nu ştiţi să vă administraţi cheltuielile. S-ar părea că anul trecut nu aţi reuşit să păstraţi o linie a echilibrului din punct de vedere financiar, însă anul acesta veţi încerca să reveniţi pe linia pe plutire, mai ales că aţi realizat într-un final că un buget echilibrat înseamnă foarte mult, atât pentru dumneavoastră cât şi pentru familie. Încercaţi să nu vă mai îndatoraţi pentru lucruri nesemnificative.

Tocmai aţi păşit într-un an al vacanţelor şi relaxării, în care lucrurile vor decurge exact aşa cum vă doriţi şi nimic nu vă poate sta în cale. Chiar dacă sunteţi cunoscut ca o persoană ce se dedică muncii, anul acesta va aduce o transformare radicală cu privire la acest aspect. Este anul în care veţi putea pune în practică multitudinea de idei şi dorinţe acumulate de-a lungul timpului, fără a întâmpina vreun impas. De asemenea, gândirea şi abilităţile de comunicare vor fi mai intense ca niciodată.

Influenţa pozitivă a planetei Jupiter vă va asigura o carieră deosebită, veţi găsi noi posibilităţi să vă afirmaţi, iar persoanele din jurul dumneavoastră vor descoperi într-un final calităţile şi potenţialul de care dispuneţi. Călătoriile vor deveni o componentă foarte importantă pentru dezvoltarea carierei dumneavoastră. Veţi fi uimit câte legături pozitive se pot crea printr-o simplă călătorie în străinătate, sub protecţia planetei Jupiter. Este anul potrivit pentru lărgirea orizonturilor personale şi profesionale.

Acest an va fi presărat cu noroc şi multe noi oportunităţi în toate domeniile, inclusiv în dragoste. Este posibil să fiţi foarte posesiv, iar profunzimea sentimentelor să nu mai fie atât de accentuată că până acum. Chiar dacă vi se oferă iubire, dumneavoastră daţi dovadă de egoism şi nu împărtăşiţi persoanei iubite aceleaşi sentimente. Lucrurile se vor schimbă însă, planul sentimental va lua o turnură favorabilă şi cu timpul veţi observa că aţi depăşit un nou nivel al consolidării relaţiei.

Amabilitatea şi munca din greu ar putea fi cheia succeselor acestui an. Asta nu înseamnă că trebuie să le faceţi dumneavoastră pe toate. Şi buna coordonare a lucrurilor poate fi răsplătită mai devreme sau mai târziu. Relaţiile cu colegii şi cu şefii dumneavoastră se vor îmbunătăţii. Acest lucru nu vă surprinde, deoarece aţi depus foarte mult efort anul trecut pentru a le câştiga respectul.

Aţi vrea să faceţi ceva şi pentru dumneavoastră, poate o schimbare în ceea ce priveşte cercul prietenilor. V-aţi cam săturat să-i ţineţi alături pe cei care continuă să vă dezamăgească. Deci, dacă trebuie să puneţi capăt unei relaţii, de orice gen, atunci aceast an este bun pentru aşa ceva. Trebuie însă să ştiţi că diplomaţia este un avantaj de care nu trebuie să vă lipsiţi. Anul acesta va veţi concentra foarte mult şi asupra relaţiei cu partenerul de viaţă care este din ce în ce mai strânsă. Iubirea vă face mult mai tolerant cu cei din jurul dumneavoastră. Dacă nu sunteţi căsătorit, este posibil să vi se facă o declaraţie de dragoste de către o persoană de la care nici nu vă aşteptaţi.

În acest an veţi fi mai dispuşi decât până acum să vă asumaţi responsabilităţi pe care le-aţi putea onora cu succes. Jupiter este în casa dumneavoastră, iar dacă sunteţi în aşteptarea unui câştig financiar acum este momentul. Pe zi ce trece veţi constata că situaţia dumneavoastră financiară se îmbunătăţeşte.

Anul acesta veţi face şi nişte schimbări în cariera dumneavoastră, lucru care o să influenţeze în mod pozitiv şi relaţia cu partenerul de viaţă, care fusese lăsată în ultimul timp pe un plan secund. Veţi avea multă energie iar pe lângă rutina obişnuită casă-serviciu vă veţi implica şi într-o serie de proiecte care vă vor solicita foarte mult intelectul. Anul 2020 este un an în care viaţa dumneavostră se restarteaza. Dorinţa dumneavoastră de comunicare, de învăţare, de a ajuta oamenii, vă ajută să găsiţi noi oportunităţi în carieră şi implicit să vă sporiţi veniturile.

Anul 2020 este un an în care rezultatele muncii dumneavoastră vor fi foarte vizibile. Ar trebui să profitaţi de primele şase luni ale anului deoarece casa banilor este influenţată de Jupiter. În luna Iulie veţi primi nişte bani fie de la o rudă apropiată, fie este remuneraţia în urma unui proiect la care aţi lucrat foarte mult încă de la începutul anului. Ar fi bine să păstraţi o parte din aceşti bani şi pentru zilele negre.

Caruselul planetelor îl va avea pe Marte în casa muncii, aşa că vor fi multe de făcut. Veţi fi uimit câte energie şi creativitate veţi avea. Norocul este de partea dumneavoastră, la fel şi arta de a vorbi. Pentru a vă atinge ţelurile veţi face apel la sentimentele oamenilor mai mult decât la mental. Chiar când veţi avea de luat decizii majore va trebui să vă bazaţi mai mult pe fler, pentru că intuiţia este una din vedetele acestui an.

În acest an veţi pune accentul pe comunicare, pe munca de la serviciu şi pe rutina zilnică. Vă doriţi să faceţi mai mult sport, să vă odihniţi mai bine şi să nu mai faceţi ore suplimentare. Veţi avea multe oportunităţi de socializare şi de a învăţa lucruri noi, mai ales din luna iulie când influenţa pozitivă a astrelor vă va face să fiţi optimist, plin de inspiraţie şi speranţă. Cum Saturn îşi continuă călătoria în casa dragostei, va trebui să vă înfruntaţi toate temerile sau incertitudinile faţă de relatiia cu persoana iubită. Poate chiar vă veţi confrunta cu iubiri mai vechi şi veţi analiza bucurii sau eşecuri din trecut. Totul se va limpezi şi, ca prin minune, vă va face să atrageţi sau să păstraţi un partener uimitor. Veţi asculta doar ce vă va cere inima şi veţi lăsa deoparte orice precauţie.

Sunteţi un romantic adevărat, aflat mereu în căutarea frumosului şi a unei relaţii armonioase, iar acest an vă va aduce experienţe de neuitat. Veţi dori să renunţaţi la orice decizii impulsive în schimbul unei relaţii armonioase cu o persoană care vă va aduce multe bucurii. Dar asta nu înseamnă că nu veţi mai avea parte de emoţii sau acţiune. Din contră, din momentul în care se vor pune bazele unei relaţii solide, veţi avea parte de momente pasionale.

