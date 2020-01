HOROSCOP 2020 pentru ZODII Cine sunt vedetele anului

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Numele de Popa este cel mai frecvent în ţara noastră. Cel puţin, asta arată un studiu privind numele de familie cel mai des întâlnite la nivel global, realizat de către o companie şi citat de publicaţia The Sun. La vecinii din Republica Moldova, cel mai comun, poate deloc suprinzător,...

Un automobil de model Dacia s-a rasturnat dupa ce s-a ciocnit puternic cu un Mercedes, in noaptea de Revelion, pe bulevardul Dacia din capitala. Sunt mai multi raniti. Imaginile au fost postate pe retelele de socializare. Potrivit internautilor, totul s-a intamplat dupa miezul...

Cum a apărut calendarul gregorian și anul bisect Anul 2020 este an bisect, cu 366 zile, luna februarie având 29 zile. Din patru în patru ani este nevoie ca lunii februarie să-i fie adăugată o zi. Cum a apărut calendarul iulian În anul 46 î.Hr., la iniţiativa...

Vărsător Pentru Vărsători, anul 2020 solicită echilibru emoțional, deoarece vine cu multe vești neașteptate. Este un an în care acești nativi se vor conecta cu spiritualitate. Vor prezenta un magnetism deosebit, iar relatiie familiale, profesionale sau sentimentale vor fi dovezi în acest sens. Cu toate acestea, trebuie să aibă grijă la sensibilitatea lor, deoarece le poate pune piedici în unele situații.

Fecioară Fecioarele se află într-o fază excelentă pentru a studia noi lucruri și pentru a-și explora noi talente. Anul 2020 va fi un an foarte favorabil pentru Fecioare pentru a studia și pentru a învață noi lucruri pe plan profesional astfel încât să își exploreze propriul potențial, care se va reflecta în rezultate financiare cât mai bune. Este un an de muncă pentru acești nativi, așa că ar trebui să fie foarte atenți la cum își separă timpul în ceea ce privește distracția și viață profesională. În plan sentimental, anul 2020 aduce pentru Fecioare mai multe relații pasagere. Le va plăcea să flirteze și să seducă, însă nu vor avea parte de o relație serioasă până la sfârșitul anului. Dacă vor să își întâlnească sufletul-pereche, Fecioarele ar trebui să învețe să își exprime sentimentele.

Leu Pe Lei îi așteaptă un an 2020 plin de muncă asiduă, care îi poate afecta și alte sectoare ale vieții. În domeniul profesional, Leii vor avea mai multe oportunități de creștere, de aceea vor necesită mai multă disciplină pentru a putea profita din plin de ocaziile ce i se vor ivi. În plus, Leii trebuie să aibă grijă și de relațiile din mediul de muncă, deoarece presiunea pentru a obține rezultate mai bune le poate afecta comunicarea cu cei din jur. În dragoste, Leii trebuie să facă mai multe eforturi și să petreacă mai mult timp alături de cei dragi, astfel încât să echilibreze timpul petrecut pentru sarciniile profesionale și cel cu familia.

Rac Dragostea și cariera vor fi două sectoare puternic afectate în anul 2020 pentru acești nativi. Anul viitor va fi o perioadă în care Racii vor trenui să își ia viața mai în serios și să aibă mai multă responsabilitate, în special în ceea ce privește relațiile cu cei din jur. Va fi un an de cursă pentru Raci, în care vor trebui să lege legături pe termen lung atât emoțional, cât și profesional. Va fi un an de prestigiu progesional. În legătură cu banii, Racii trebuie să facă în 2020 investiții strategice pentru a obține rezultate bune.

Taur Anul 2020 va fi o lecție pentru cei născuți în zodia Taur. Astrologii le recomandă acestor nativi să fie deschise și să învețe să fie mai flexibili. În plan sentimental, Taurii vor cunoaște o ascensiune și își vor explora toată charisma de care dau dovadă în relații, ceea ce le va aduce puțină agitație în amor. Acest aspect charismatic va avea efecte și asupra carierei lor și vor avea parte de noi provocări. În ceea ce privește banii, Taurii ar trebui să facă investiții în 2020, pentru că este un an prosper, care le va aduce venituri mari.

Iată predicțiile pentru fiecare zodie în parte: Berbec Cei născuți în zodia Berbec vor avea un an important în cariera lor, cu mari responsabilități. Anul 2020 este pentru ei anul îl care vor cunoaște o creștere profesională, iar eforturile lor vor fi recunoscute de șefi și de superiori. Același lucru este valabil și în plan financiar. În acest sector al vieții lor, Berbecii vor avea însă mari responsabilități, astfel încât să nu uite totuși că totul poate fi trecător, mai ales banii, și este bine să nu facă cheltuieli inutile. Cel mai bine ar fi că în acest an să strângă bani și să îi investească.

