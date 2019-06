Horoscop 27 IUNIE. Taurii sunt loiali, Gemenii trebuie să fie selectivi

HOROSCOP 27 IUNIE. Iata horoscopul zilei de azi JOI 27 IUNIE 2019; astazi este o zi importanta in astrologie (nu ca nu ar fi importante toate zilele pentru miscarile si influentele ce au loc in galaxia noastra) pentru ca Mercur intra in maiestuosul si stralucitorul Leu si totodata Soarele in Rac este in sextil cu rebelul si imprevizibul Uranus aflat in Taur pana in 2026. Mercur este planeta comunicarii, exprimarii, gandirii si a calatoriilor pe distante scurte iar combinatia cu zodia Leu este una benefica pentru toata lumea. Gata cu emotiile in gandire si exprimare cauzate in ultimele saptamani de Mercur in sensibilul Rac. Mercur in Leu aduce acea atingere de stralucire in tot ce vorbim si gandim pana pe 19 iulie. Retine ca Mercur va intra in stationare retrograda in aproximativ 10 zile, tot in Leu. Orice iti aduce acest tranzit se va repeta in august pentru ca Mercur retrograd va ajunge in Rac apoi va iesi din retrograd si va reveni in miscare directa din nou in Leu.

HOROSCOP 27 IUNIE. Soarele in sextil cu socantul si spontanul Uranus inseamna mult entuziasm si oportunitati fabuloase sa iesi din orice rutina plictisitoare si sa implementezi schimbari care sa iti trezeasca viata intensa in tine. Un sextil este un aspect astral prietenos facand ca orice schimbare ar aparea sa fie si ea prietenoasa si absolut deloc infricosatoare. Minunat ! Dar daca vrei sa profiti de orice schimbare de macaz trebuie sa actionezi conform oportunitatii aduse de aceasta zi. Fii autentic si sincer emotional cu tine, este vreme de crestere !

HOROSCOP 27 IUNIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Explorarea cailor noi este partea ta favorita a vietii dar ti-ar placea sa vezi mai multe chipuri cunoscute de-a lungul drumului. Uneori este provocator sa castigi sustinerea pe care o vrei de la cei pe care ii iubesti cel mai mult, in special a celor sceptici din familia ta. Dar poti fi obosit de indiferenta pe care o primesti de la unii dintre ei cand impartasesti plin de entuziasm urmatoarea ta mare idee. Intinde o ramura de maslin cuiva drag daca speri sa ai o conexiune mult mai plina de profunzime acum. Poti primi o atitudine mai calda daca inviti persoana sa mearga cu tine la un eveniment social. Mergi sincer spre inima cuiva si astfel setezi scena pentru vindecarea relatiei.

HOROSCOP 27 IUNIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poti sti ce este cel mai bine pentru o persoana draga dar nu poti forta aceasta fiinta sa iti urmeze sfatul daca nu este de acord cu perspectiva ta. Refuzul sau de a asculta este o pilula greu de inghitit pentru tine azi. Poate te simti ca si cum esuezi in relatia aceasta pentru ca nu stii cum sa fii mai convingator. Totusi, loialitatea ta va fi apreciata dupa ce persoana se va fi aventurat in propria sa calatorie si alegere si poate va invata ca ai avut dreptate tot acest timp. Faptul ca realizeaza ca ai avut cele mai bune intentii in inima ta este ceea ce conteaza pentru consolidarea unei fundatii de incredere. Spune-ti opinia apoi lasa natura sa isi urmeze cursul.

HOROSCOP 27 IUNIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu toate gandurile tale trebuie sa fie pentru consumul public, chiar daca esti condus de Mercur si esti vorbaret de fel. Fii selectiv cu privire la secretele pe care le impartasesti si cui si gandeste-te ca exista si consecinte neplacute pentru o gura prea mare. Ideile tale pot sa nu aiba sens pentru altii in afara de tine azi. altii dinc ertul tau pot nici sa nu proceseze conceptele tale pentru ca le zdruncina lumea lor. Daca alegi cu intelepciune cui sa te destainui vei primi si o opinie sincera si constructiva ce te poate ajuta. Practica discernamantul si iti vei creste abilitatea de a avea incredere in oameni.

