Horoscop 28 octombrie: Săgetătorii trebuie să înveţe să economisească

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în...

Banca Mondială va oferi Republicii Moldova o finanțare adițională, în valoare de 24,8 milioane de euro, sub formă de credit, care are drept scop implementarea procesului de imunizare...

De două ori pe an, oamenii au probleme cu ceasurile, pe care trebuie să le regleze in funcție de anotimp: primăvara - înainte, iar toamna înapoi.

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

1855: A apărut „Steaua Dunării”, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu.

În enciclopedia Chişinău (Chişinău, 1997), am inserat un articol, semnat de arhitectul Pavel Răileanu, intitulat Un monument care a existat la intrarea în Chişinău dinspre...

Istoria noastră are multe necunoscute. Unele vor fi descifrate, altele așa și vor rămâne necunoscute pentru vecie...

Numele Boşcăneanu are la bază cuvântul boşcă, provenit din slavul bočka, acesta existând în bulgară, rusă, ungară, cu acelaşi sens „butoiaş”.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Tarifele la gaz pentru consumatorii finali la moment rămân neschimbate, despre aceasta a anunțat Andrei Spînu. Moldova va plăti pentru gazul rusesc, în luna noiembrie, 450 USD pentru mia de metri cubi, iar pentru decembrie ne putem aștepta la un preț sub 400 USD per mia...

Nu va fi o zi deosebit de interesantă, dar nu vor exista probleme serioase pe care nu știți să le rezolvați și chiar le veți amâna pe săptămâna viitoare. După-amiază, vă veți lua timp să vă odihniți și probabil să vă răsfățați cu un spa acasăVă simțiți liberi de multe responsabilități și legături, dar poate cu o oarecare oboseală acumulată. Veți găsi un refugiu liniștit în interior și vă veți odihni într-un colț retras, departe de zgomot, chiar dacă sunteți alături de familie. Le vei pune întrebări celor dragi și ei te vor asculta și sfătui.Nu vă faceți griji dacă trebuie să vorbiți cu familia, chiar și despre probleme politice. Într-adevăr, nu veți simți acest lucru ca pe ceva confortabil pentru că aveți impresia că vor aduce în discuție un subiect incomod, dar nu trebui să renunțați. La final, nu va fi atât de rău pe cât credeți și veți clarifica anumite aspecte și perspective. Aveţi o zi destul de aglomerată.Un proiect familial care implică bani va fi, astăzi, la ordinea zilei. În dragoste, dacă veţi insista să răspundeţi la reproşuri sau să invocaţi lucuri din trecut, nu veţi face decât să complicaţi o relaţie care merge aşa cum trebuie. În plan financiar, se întâmplă lucruri care vă aduc mai aproape de banii de care aveţi nevoie şi, foarte curând, veţi beneficia de un venit suplimentar.Astăzi trebuie să ţineţi cont că nu vă veţi atinge obiectivele cu o atitudine negativă şi cu vorbe răstite. Aveţi grijă ca agresivitatea să nu se reflecte asupra dumneavoastră sau asupra altora, pentru că imaginea dumneavoastră va avea de suferit. Încercaţi să vă liniştiţi. În dragoste, sunt vremuri grele iar influenţa lui Saturn are de-a face cu tensiunile acumulate în aceste zile. În materie de finanţe, astrele spun că ar trebui să nu risipiţi bani ci, din contră, să economisiţi.Astăzi veţi avea parte de acţiune şi veţi începe de dimineaţă, pentru a nu vă întinde peste noapte şi în weekend cu munca. Dacă profitaţi de oportunităţi, nu veţi avea probleme. S-ar putea să simţiţi cum vă sufocă pereţii, aşa că planificaţi-vă o plimbare, vă va fi de folos.Este posibil să întâmpinaţi dificultăţi suplimentare în ceea ce priveşte studiile, examenele sau testele. Partea bună este că vă alăturaţi, astfel, persoanelor, colegilor sau prietenilor care se confruntă cu probleme similare şi veţi găsi soluţia. Nu vă îngrijoraţi dacă vedeţi că, în plan financiar, lucrurile nu merg aşa cum aţi dori, pentru că este o etapă tranzitorie, care va lua sfârşit în scurt timp.Nu încercați să vă impuneți criteriile în materie de prietenie, deoarece nu este cel mai bun mod de a vă bucura sau de a vă înțelege cu amicii. Criteriile fiecăruia sunt personale și trebuie să vă asumaţi și să acționaţi în consecință, ascultând și respectând ce au de spus şi ceilalți. A venit timpul să economisiţi mai mult. Horoscop 28 octombrie 2021 pentru Capricorn Răbdarea este cea de care veți avea nevoie astăzi, cu o persoană care nu vă place, dar de care nu veți avea de ales decât să îndurați, cel puțin câteva ore. După-amiaza veţi ști cum e să scapaţi de asta și veţi face ceva ce vreţi cu adevărat și în propriul ritm.Uneori partea voastră oarecum excentrică iese la suprafaţă, aşa cum se va întâmpla. Acest lucru îi va face pe cei care sunt lângă voi să fie foarte surprinși, deoarece veţi face sau veţi spune ceva ce nimeni nu se așteaptă de la voi. Să ştiţi că asta face parte și din farmecul vostru, aşa că profitaţi de el.Este ziua în care vă veţi bine să ştiţi că îi puteţi ajuta pe ceilalți, fie că este vorba de un grup social sau de prieteni în general, pe care urmează să îi sprijiniți pentru a ajunge la ceea ce își doresc. Este o abilitate pe care trebuie să o dezvoltaţi și mai mult.

Numărul migranţilor care au murit încercând să ajungă din Africa de vest în insulele Canare s-a dublat în primele opt luni ale acestui an faţă de aceeaşi...

Cifrele nu mint: femeile tind sa traiasca mai mult decat barbatii. Potrivit Time, ultimele date furnizate de americani arata ca barbatii din acea tara traiesc pana la varsta de 76 de ani, in...

Directorul general şi preşedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipează că lumea va reveni la viaţa normală în decurs de un an, el adăugând că probabil va fi necesară vaccinarea...

Pe 6 şi 9 august 1945 forţele aviatice ale Statelor Unite au lansat bombele nucleare Little Boy şi Fat Man peste oraşele japoneze Hiroshima şi Nagasaki. Pe 26 aprilie 1986, reactorul numărul...

O femeie din SUA a mărturisit că a mâncat cenușa soțului ei mort și spune că a ajutat-o să piardă aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun.

Israelul a detectat un prim caz de infectare cu subvarianta Delta Plus a coronavirusului. Purtătorul subvariantei este un copil de 11 ani venit din Europa. Potrivit Times of Israel, acesta...

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

