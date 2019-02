Horoscop 3 februarie 2019. Planuri de vacanţă şi un cadou mult dorit

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

După mai multe episoade hibernale, vremea se va schimba dramatic în următoarele zile. Vom avea parte de temperaturi de primăvară, iar precipitațiile vor fi sub formă de ploaie.

Retragerea gheţarilor din Canada a dezgolit peisajele care au fost acoperite cu gheaţă timp de 40.000 de ani, iar regiunea poate trece prin cel mai călduros secol din ultimele 115 secole, conform unui studiu al cercetătorilor de la University of Colorado Boulder.

În timp ce politicienii de la Chișinău, atât cei aflați la putere, cât și cei din opoziție, își măsoară mușchii să vadă cine-i mai breaz și cine are "cai învățați" și "câini mai bărbați", discreditându-se...

Horoscop 3 februarie 2019 Capricorn E timpul ca nativii să îşi analizeze cu atenţie starea de sănătate. Dacă simţi că ceva nu e în regulă, renunţă la efortul prelungit. E posibil să fi nevoit să anulezi evenimentul sau călătoria pe care le aveai planificate. Nu e o zi potrivită nici pentru riscuri financiare. Nu te baza pe promisiunea unei anumite persoane şi nici nu cumpăra produse second hand crezînd că e vorba de un chilipir.

Horoscop 3 februarie 2019 Scorpion Scorpionii astăzi vor avea parte de o relaxare emoțională. Este foarte probabil ca problema care v-a supărat mult timp să fie eliminată. Încercați să nu stricați acest moment unic cu suspiciuni nefondate. Comunicați, zâmbiți și vă faceți noi prieteni. Încercaţi să limitaţi consumul de alcool, deoarece este posibil să fiţi nevoit să faceţi o deplasare cu maşina în cursul serii, la cererea unei persoane care are mare nevoie de dumneavoastră.

Horoscop 3 februarie 2019 Fecioară Fecioarele pe 3 februarie nu ar trebui să se grăbească cu gesturi extreme. O astfel de abordare nu contribuie la succesul afacerilor. Dacă există un obiectiv cu adevărat important, uitați de ceea ce are o importanță secundară. Dacă doriți, puteți petrece duminica beneficiind de o dispoziție excelentă. În cele mai multe cazuri, prietenii, familia sau persoanele cu care sunteți prietenos vă vor ajuta în mod activ planurile. Nu trebuie să refuzaţi cererile de ajutor.

Horoscop 3 februarie 2019 Gemeni Gemenii vor fi mulțumiți de evenimentele acestei zile. Pot apărea multe momente plăcute, petrecute în compania celor dragi. Este posibil să existe o invitație la un eveniment. Dacă potențialul energetic nu este prea mare (starea de spirit poate duce la singurătate), este mai bine să refuzați. Nu are rost să vă forţaţi pentru a face anumite lucruri dacă voi nu vi le doriţi cu adevărat.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)