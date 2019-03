Horoscop 7 martie 2019. Iubire pătimaşă, gest surprinzător şi o invitaţie

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

Horoscop 7 martie 2019 Leu Leii nu ar trebui să uite de bun simț, chiar dacă lucrează sub presiunea timpului, iar problemele par a-i copleși. Evită, pe cât posibil, conflictul și bârfa. Oamenii te vor atrage în astfel de situații doar pentru a-ți reproșa, pe viitor, faptul că te-ai implicat. Gândește-te în primul rând la interesul tău. Cine e pe primul lor? Persoana iubită? Familia? Îndreaptă-ți atenția acolo unde e și sufletul. Ceilalți mai pot aștepta, la fel ca și problemele.

