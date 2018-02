Horoscop 9 februarie 2018. Planetele lovesc într-o zodie

Horoscop 9 februarie 2018. Pastrati-va calmul si incercati sa nu va implicati in dispute, ca sa nu faceti afirmatii sau gesturi pe care le-ati putea regreta mai tarziu!





Berbec – Horoscop 9 februarie 2018

Rezista ispitei de a cheltui suma de bani pe care ai reusit sa o aduni cu mari sacrificii. Vei avea nevoie de acesti bani cu alta ocazie, dar daca o consumi rapid, vei regreta mai tarziu necugetarea de acum.

Analizeaza atent resursele de care dispui, gandeste-te ce plati mai ai de facut luna asta, adu-ti aminte de datoriile care asteapta la rand, totul inaintea oricarei ispite de a-ti cumpara cine stie ce obiect de care ai impresia, acum, ca ai nevoie.





Dupa ce-l vei cumpara, iti vei da seama ca putea sa mai astepte, dar alte obligatii financiare, mult mai urgente, nu… E vremea altor plati, mai putin placute, nu a cumparaturilor!

Taur – Horoscop 9 februarie 2018

Ai mari rezerve daca sa iti exprimi parerea in anturajul in care te afli acum sau sa mai astepti. Esti un pic intimidat de prezenta unei persoane care nu are asupra ta o influenta prea buna.

Preferi sa stai cuminte in banca ta, nevazut de nimeni, decat sa atragi asupra ta vreun val de critici. Poate ca da, ar fi mai bine sa astepti un moment mai favorabil pentru a te evidentia, deoarece, acum, cei care stau cu ochii pe tine nu sunt in cele mai bune toane si ti-ar adresa cuvinte pe care nu le meriti.

Fa tot posibilul sa nu te remarci azi in ochii celor nervosi de care depinde cumva rezolvarea problemelor care te framanta, pentru ca refuzul lor ar veni foarte repede.

Gemeni – Horoscop 9 februarie 2018

Primesti o veste buna cu efect mobilizator asupra ta. Iti da alt chef de actiune, mai mult curaj sa iesi in fata si sa spui ce stii si cand vezi ce bine evolueaza lucrurile, esti din ce in ce mai sigur pe reusita finala spre care te indrepti.

Rareori esti atat de motivat de ceva ce se prefigureaza la orizont, de aceea trebuie sa profiti de vantul prielnic pentru a face pasi mari spre tinta propusa.

Cand esti impins de la spate asa, vezi cum te apropii din ce in ce mai repede de implinirea unui vis care iti da aripi.

Rac – Horoscop 9 februarie 2018

Inima ta bate mai tare pentru ca azi ti se ofera pe tava sentimente sincere, sanse de a te indragosti din nou, cuvinte dulci si declaratii de dragoste…

Cum sa nu te simti in al noualea cer cu astfel de momente in meniu? Profiti din plin de clipele de intimitate petrecute alaturi de persoana care te atrage si daca amandoi sunteti pregatiti pentru o idila, din intalnirea voastra se poate naste o poveste de dragoste de toata frumusetea.

Emotiile sunt la cote maxime pentru ca treci prin momente care te impresioneaza profund, pana la lacrimi!

Leu – Horoscop 9 februarie 2018

E veselie multa in jurul tau si nu vrei sa te gandesti la nimic trist astazi. Prietenii sunt pe primul loc, incat ai putea sa o tii tot intr-o petrecere alaturi de ei.

Esti o companie foarte placuta pe care multa lume o cauta azi, pentru ca ai o vorba buna pentru oricine, o gluma bine plasata in orice imprejurare iar cadourile, muzica si voia buna nu lipsesc nici ele din program.

Indiferent de varsta pe care o ai, te porti ca un copil lipsit de griji!

Fecioară – Horoscop 9 februarie 2018

Dorul te cheama spre zona ta de bastina, spre casa parinteasca sau spre o localitate indepartata unde se afla ceva drag sufletului tau.

Ai sanse sa vezi cu ochii tai acel loc la care visai, incat calatoriile pot deveni cel mai bun mijloc de a intalni fericirea si de a-ti implini visele.

Pe unde treci, vezi locuri frumoase, peisaje incantatoare, oameni placuti, iar deplasarile sunt astfel cea mai rapida metoda de relaxare pentru tine. Pleaca la drum, asadar!

Balanță – Horoscop 9 februarie 2018

Afli un lucru foarte important, dar esti constient ca nu e in avantajul tau daca incepi sa-l spui si altora. Mai bine il tii secret, doar pentru tine, deoarece altii abia asteapta sa se foloseasca de norocul tau.

E greu sa tii in tine asemenea veste, dar ai patit-o si in trecut sa bati toba si sa pierzi sansa din cauza laudei de sine!

Scorpion – Horoscop 9 februarie 2018

Timpul este generos cu tine si iti ofera exact acel ragaz de care aveai nevoie. Mai doreai o prelungire, sperai sa ti se ofere o ora in plus sau o zi peste termenele limita, si iata ca minunea se produce.

Numai de tine depinde cum valorifici acest ragaz pretios, pentru ca va trebui sa iti administrezi in asa fel timpul, incat sa te incadrezi perfect in ceea ce ai la dispozitie.

Te vei concentra in mod optim la ce ai de facut, fara a pierde vremea.

Săgetător – Horoscop 9 februarie 2018

Prea te gandesti doar la planurile care nu ti-au iesit iar aceasta atitudine negativista si pesimista nu e deloc benefica pentru a te concentra la ce ai de facut.

Au fost si foarte multe aspecte excelente, si multe recompense obtinute, si enorme satisfactii pe parcurs, dar esti obsedat de un esec major la care, faci ce faci, si revii mereu cu gandul.

Ar fi bine sa lasi acel moment undeva in trecut, bine ingropat printre amintiri care nu mai au nici un rol in prezent, si sa scoti la lumina lista lunga de succese si realizari cu care te poti mandri.

Acestea conteaza acum, nu greselile sau esecurile personale!



Capricorn – Horoscop 9 februarie 2018

Criticile celor din jur iti taie tot elanul cu care ai inceput o activitate noua si, in loc sa scoti la iveala latura ta luptatoare, care trece peste orice, te lasi coplesit de atitudinea lor agresiva.

Nu te lasa pagubas atat de usor, e doar un hop trecator care are rolul de a te motiva si mai mult, ca atare hai, ambitioneaza-te sa demonstrezi ca stii ce vrei, ca poti obtine ceea ce vrei, chiar si in ciuda atator oprelisti.

Unii nu stiu altceva decat sa judece pe altii iar azi tu esti cel care intra in colimatorul rautatilor lor, cu sau fara motive. Aduna-ti fortele si demonstreaza tuturor ca cel care stie cel mai bine ce face esti tu!

Vărsător – Horoscop 9 februarie 2018

Singurul instrument eficient in orice situatie este munca, deci apuca-te serios de treaba fara a spera vreun noroc picat din senin… ca nu vine, cel putin nu azi!

Concentreaza-te la ce ai de facut pentru ca vei face pasi mari spre rezultatele visate si vei fi foarte mandru de tine. Ai mereu ceva de invatat din tot ceea ce traiesti, dar stii foarte bine ca nimic nu se ridica de la sine, fara a pune efectiv umarul.

Mult mai durabile si mai solide sunt roadele unei activitati la care ti-ai adus contributia cu efort sustinut decat daca ti s-ar oferi gratis, pe tava!



Pești – Horoscop 9 februarie 2018

Esti foarte preocupat de cariera ta si iti construiesti, imaginar deocamdata, jobul ideal pe care speri, vreodata, sa il obtii.

Foarte bine faci, pentru ca e un fel de programare mentala ce va da roade candva, deci continua sa speri, sa te gandesti cum va fi, folosind tot acest timp pentru a invata ce e nevoie pentru acel serviciu pe care il vei descoperi la momentul potrivit in curand.

Fiecare zi care te desparte de materializarea visului tau va aduce noi si noi informatii si experiente care te vor sustine in succesul spre care te indrepti.

Horoscop zilnic oferit de Acvaria.