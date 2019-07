Horoscop dragoste saptamana 15-21 iulie 2019. A doua eclipsa a verii aduce schimbari in amor. Pregateste-te!

Horoscop dragoste. Saptamana 15-21 iulie 2019 are semnificatii aparte din punct de vedere astrologic. Avem cea de-a doua eclipsa a verii, mai exact eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn de marti 16 iulie. Intreaga atmosfera a saptamanii se invarte in jurul acestui mare eveniment. Lunile pline sunt oricum momente in care ni se da ocazia sa vedem de ce sa scapam si ce sa facem diferit pentru a ne implini vietile, insa acum aceasta energie este amplificata de zeci de ori.

Mai mult, aceasta eclipsa este in conjunctie cu Saturn si cu Pluto si in opozitie nu doar cu Soarele, ci si cu Venus planeta iubirii si relatiilor. Deci eclipsa ne va testa relatiile la maxim. La toate acestea mai adaugam faptul ca Mercur retrograd ajunge din Leu in Rac, deci avem tot contextul fie pentru drame fie pentru foc de artificii in aceasta saptamana.

Horoscop dragoste Berbec

In relatia de cuplu, o stare de spirit buna poate fi un factor important care sa te ajute sa petreci timp de calitate impreuna cu cei dragi. In aceasta saptamana simti ca planetele sunt de partea ta. Asigura-te ca iti imbunatatesti relatia cu jumatatea ta acum ca lucrurile par sa mearga atat de bine.

Horoscop dragoste Taur

Petreci timp de calitate impreuna cu partenerul. Amandoi sunteti intr-o stare plina de romantism. Incearca sa gestionezi bine presiunea de zi cu zi astfel incat sa nu-ti strice buna dispozitie. Miercuri, se anunta o noapte pasionala. Daca esti sigur, in aceasta saptamana ai sansa de a te simti si flirta cu multi oameni interesanti.

Horoscop dragoste Gemeni

In viata de cuplu, starea ta de spirit pozitiva il cucereste definit pe partener. Nu irosi aceasta oportunitate pe discutii despre lucruri serioase. Profita de aceasta saptamana pentru a te relaxa si a te bucura de compania jumatatii tale: nimic nu ar trebuie sa strice aceasta atmosfera incantatoare. Daca esti singur, priveste viata cu acelasi optimism, de vreme ce echilibrul emotional este cel mai important lucru.

Horoscop dragoste Rac

In viata de cuplu vei avea o saptamana minunata intrucat relatia cu partenerul devine mai puternica si gasiti noi metode de comunicare. Nu ezita sa-ti dezvalui si cele mai ascunse ganduri, care pot explica multe dintre umbrele care v-au traversat in trecut relatia. Vineri este ziua ideala de a petrece o seara romantica alaturi de partenerul tau.

Horoscop dragoste Leu

Viata de cuplu este minunata plina de euforie si buna dispozitie. Aceasta stare de spirit va aduce momente minunate de bucurie. In curand vei descoperi ca fericirea este printre cele mai marunte lucruri pe care le experimentezi in aceasta saptamana. Atingerile si imbratisarile tale ii vor transmite partenerului aceeasi dispozitie pozitiva. Daca esti singur asteapta-te sa experimentezi lucruri pe care nu le-ai mai trait niciodata.

Horoscop dragoste Fecioara

Esti irezistibil asa ca partenerul de cuplu va fi dispus sa-ti ierte orice. Nu-ti fie teama sa-ti declari dragostea, acest lucru daramandu-i si ultimele incercari de a-ti rezista. Tot ce trebuie sa faceti este sa va bucurati unul de celalalt si sa dati frau liber emotiilor. Chiar si daca nu esti intr-o relatie, planetele anunta schimbari importante.

Horoscop dragoste Balanta

Relatia de cuplu are un imens potential de crestere. Cheia se afla in mainile tale. Nu-ti pierde capul si nu-ti indeparta jumatatea. Abordeaz-o cu dragoste si onestitate si ea va fi mai intelegatoare decat te-ai fi asteptat. Vorbeste cu partenerul tau cu onestitate si fa-l sa vada lucrurile si din punctul tau de vedere. Daca esti singur, deschide-ti inima pentru noi experiente.

Horoscop dragoste Scorpion

Partenerul de cuplu este cel mai afectat de problemele tale. Este singurul care te asculta discutand despre provocarile cu care te confrunti, este singurul care te sustine si te incurajeaza. In aceasta saptamana arata-i dragostea si aprecierea ta. Surprinde-l si recompenseaza-l pentru ca are incredere in tine. Fara el nimic nu ar mai fi la fel.

Horoscop dragoste Sagetator

Vei avea o saptamana minunata daca respecti doua reguli: trebuie sa fii conciliant cu partenerul, sa faci conpromisuri daca este necesar si sa tii orice problema din viata profesionala departe de relatia de cuplu. Vorbeste, intr-o maniera iintelegatoare si plina de iubire, cu jumatatea ta.

Horoscop dragoste Capricorn

Nu face valuri, incearca sa nu explodezi la adresa partenerului. Presiunea pe care ai simtit-o in ultima vreme este pe cale sa explodeze, insa jumatatea ta nu are nicio vina. Incearca sa te linistesti petrecand o seara romantica in oras. In acest fel de vei putea relaxa si sa te eliberezi de tensiune. Vineri este ziua perfecta pentru surprize, distractii si orice altceva iti doreste inima chiar si daca esti singur.

Horoscop dragoste Varsator

Saptamana in curs se anunta turbulenta din punct de vedere al relatiei de cuplu. De modul in care le gestionati depinde cum vor evolua lucrurile. Daca esti agresiv si nervos fata de partener trebuie sa-ti asumi consecintele. In loc de suparare alege pacea si dragostea. O seara romantica si o imbratisare te pot relaxa si te vei mai elibera de presiune. Viata va fi mai frumoasa daca procedezi asa.

Horoscop dragoste Pesti

Viata amoroasa se imbunatateste indiferent daca esti sau nu intr-o relatie stabila. Vei putea rezolva provocarile cu care te confrunti de multa vreme. Daca esti sigur bucura-te de weekend pentru ca asezarea planetelor creeaza cele mai bune conditii pentru tine.

