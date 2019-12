HOROSCOP FINANCIAR 2020. ZODIA CARE AJUNGE LA FUNDUL SACULUI. CUM SĂ ATRAGI NOROCUL DE PARTEA TA

Cauti niste idei de aperitive festive cu care sa le iei ochii invitatilor de Craciun si Revelion si care sa fie si foarte gustoase? Ai venit unde trebuie! Iata cele mai interesante idei de aperitive festive! Aperitive festive # 1: Rulouri de stiuca cu legume in aspic...

În acest an, se împlinesc 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989. În centrul Bucureștiului, cineva a decis să sărbătorească în mod specific acest eveniment plasând pe un bloc din preajma BNR un banner enorm cu inscripții în...

Începutul de an este abundent în deja celebrele și numeroasele confuzii între rit și stil (vechi). Parcurgând întâmplător site-urile românești, aflăm despre pregătirile hotelierilor pentru Crăciunul pe rit vechi, documentarea fotografică a...

Singurul aliment care conţine vitamina B12, sursă importantă de probiotice, banala varză murată întăreşte sistemul imunitar, reglează tensiunea şi protejează sistemul nervos, prevenind pierderile de memorie. “Varza murată conţine mai multă vitamina C decât varza în stare...

Vei simți o oarecare stabilitate pe acest plan și ai putea fi tentată să faci unele investiții sau negocieri riscante. Unele parteneriate s-ar putea să nu fie în favoarea ta. Așadar, analizează cu atenție înainte de a lua o decizie. Dacă nu ai garanția că ieși pe profit, nu are rost să te complici. Astrele te sfătuiesc să eviți cheltuielile majore în ultimele luni ale lui 2020. Cu toate acestea, dacă totuși vrei mai mult de la tine și nu suporți să stai pe loc, lunile de vară sunt favorabile pentru interviuri, cursuri de perfecționare și activități extra-job. Activează-ți ambiția și dacă nu te lași întoarsă din drum de obstacolele întâlnite, cu siguranță vei ajunge acolo unde ți-ai propus. Poate că nu banii sunt cei mai importanți pentru tine, dar vrei să nu rămâi blocată profesional.

Câștigurile tale nu sunt suficiente cât să acopere stilul de viață pe care l-ai adoptat, așadar astrele te sfătuiesc să fii mult mai precaută decât până acum. Cu alte cuvinte, ai ajuns la fundul sacului și trebuie să iei măsuri, fie să îți crești venitul, fie să tai din cheltuieli. Se vor ivi șanse de îmbunătățire a situației financiare, dar vei obține rezultate bune doar dacă ești foarte atentă la munca și mișcările pe care le faci. Concluzia este că preferi să depui eforturi mărețe pentru a-ți rotunji veniturile, decât să renunți la obiceiurile tale de zi cu zi. La final de an, vei culege roadele și vei vedea progresele.

Din iulie începând, se anunță blocaje, afaceri nereușite și scăderi salariale. Nu stai prea bine la capitolul comunicare, așadar puterea ta de convingere va fi cu mult diminuată decât până acum. Nu te baza pe ea, căci vei eșua! Atunci când este vorba de mulți bani puși la bătaie, fii precaută și păstrează-ți întotdeauna o rezervă pentru un eventual eșec. În ciuda încercărilor tale de a face lucrurile să meargă mai bine, se pare că anul 2020 are alte planuri pentru tine. Îți este testată rezistența, iar dacă promovezi, drumurile ți se vor debloca la final de an.

Se poate să fii tentată să cheltuiești fără măsură în acest început de an, creând astfel o gaură considerabilă în buget. Un eveniment neprevăzut de la începutul verii te va face să îți schimbi optica vrând, nevrând. Fie se încheie un parteneriat de succes, se desface un contract profesional aparent stabil sau afacerea în care ești implicată nu mai funcționează, cu siguranță va trebui să te reorientezi rapid. Va urma o perioadă lungă de restricții, în care stilul tău de viață va fi total schimbat. Renunți la confort și te axezi pe economii și pe găsit soluții pentru a reveni pe linia de plutire. Abia la finalul anului vei primi primele semnale că lucrurile se îndreaptă spre direcția bună în ceea ce privește revenirea ta financiară.

Cu toate acestea, mutările pe care nu le gândești atent și din timp nu îți vor aduce deloc beneficii. Astrele te sfătuiesc să acționezi prudent și să eviți investițiile, cel puțin în prima jumătate a anului. Este foarte important să te axezi pe relațiile profesionale, să faci tot posibilul să întâlnești oameni de la care ai ce învăța și să te perfecționezi în domeniul care te pasionează. În consecință, anul acesta trebuie să te concentrezi mai mult pe dezvoltarea ta și să încerci pe cât posibil să îți ții impulsivitatea sub control. Deocamdată nu ești pregătită pentru schimbare, dar vei fi cât de curând! Leu(22 iulie - 22 august) Nu-ți vei face un scop din a câștiga mai mulți bani anul acesta, însă datorită abilităților tale profesionale, vei reuși să îți îmbunătățești simțitor situația financiară.

Gemeni(22 mai - 21 iunie) În acest an vei încerca să găsești noi modalități de a-ți îmbunătăți situația financiară, astfel că vei fi mai receptivă la sfaturile, criticile și directivele celor cu mai multă experiență în domeniu.

Descoperă cum vei sta cu banii în anul 2020 şi ce poţi face pentru a-ţi îmbunătăţi situaţia financiară! Berbec(21 martie - 20 aprilie) 2020 vine cu oportunităţi financiare tentante pentru tine. Ai toate şansele să câştigi mai mulţi bani începând cu a doua jumătate a anului, iar sursele ar putea fi un nou job sau o activitate suplimentară. Dacă ai o pasiune care poate fi fructificată şi suficient timp liber pentru ea, astrele te sfătuiesc să îţi îndrepţi atenţia spre asta şi să dai tot ce ai mai bun pentru a o dezvolta în direcţia dorită. Odată ce vei cunoaşte îmbunătăţiri pe acest plan, ai grijă să cheltuieşti cu măsură şi să nu îţi schimbi standardul de viaţă. Riscul să revii la situaţia de dinainte este destul de mare, fapt pentru care nu ar strica să faci ceva economii. În cazul în care eşti în căutarea unui loc de muncă, e necesar să nu refuzi din start propunerile care se află în afara domeniului tău de activitate. Lărgirea orizonturilor te va ajuta să evoluezi profesional şi, implicit, financiar. Taur(21 aprilie - 21 mai) În prima parte a noului an, astrele îți recomandă să reduci cheltuielile și să nu te implici în proiecte costititoare sau investiții pe care nu le poți susține. De asemenea, nu stai prea bine la capitolul comunicare, ceea ce poate fi un impediment în afaceri. E necesar să te concentrezi pe perfecționare, chiar dacă prin asta nu vei obține beneficiile financiare pe care ți le dorești. Înarmează-te cu răbdare și, cu siguranță, la final de 2020 vei primi primele semnale că te afli pe drumul cel bun. Așteptarea va merita din plin! Vei avea parte de un an intens, cu restricții și eforturi din cauza cărora vei fi de multe ori pe punctul de a ceda, însă ambiția nu te va lăsa să dai înapoi. Cei din jurul tău te vor aprecia pentru perseverența de care dai dovadă și vei fi un exemplu pentru mulți dintre colegii tăi.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)