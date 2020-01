HOROSCOP LUNAR. PREVIZIUNI PENTRU LUNA IANUARIE 2020

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Vânzarea de marijuana în scop recreativ a devenit legală, începând din prima zi a noului an, în statul american Illinois.

Anul 2020 este nu doar inceputul unui nou deceniu ci si a unei noi ere astrologice. Asa cum se intampla cu orice proces ce implica o nastere, anul va implica si anumite dureri “de facere” pentru a introduce o noua viata in actiune. Anul 2020 este ca o rascruce intre felul in care a...

La mai bine de un an după ce Google și Apple au introdus mecanisme prin care să vezi cât stai pe telefon, probabil că încă nu le folosești. Dacă crezi că stai prea mult pe telefon, poate ar trebui să faci ceva mai drastic.

Pentru Liviu Dragnea, noul an ar putea avea semne bune. Fostul lider al PSD are o speranță să iasă din spatele gratiilor iar acest lucru ar urma să se întâmple în scurt timp

Cei născuți în zodia Capricorn vor fi foarte preocupați de propria persoană, având în vedere că majoritatea planetelor din astrologie, Saturn, guvernatorul lor, Pluton, Jupiter, Mercur, Soarele, dar și Nodul Sud se află în tranzit prin semnul lor. Horoscopul lunii ianuarie 2020 îi atenționează că pot deveni egoiști sau, cel puțin, așa pot fi percepuți de cei din jur, motiv pentru care este foarte important să fie atenți la modul în care comunică și interacționează cu cei din jur. Eclipsa de Lună din Rac va avea un puternic impact asupra relațiilor și căsătoriei nativilor și poate veni cu surprize neașteptate. Va fi un moment tensionat, în care relațiile care nu mai funcționează se pot încheia brusc. Oricum, va fi vorba de un moment de test, însă nu imposibil de trecut. Venus îi va sprijini din a doua jumătate a lunii în armonizarea relației de cuplu, iar cei care sunt singuri ar putea cunoaște persoane interesante acum pe care să le seducă cu ușurință. În plus, Uranus, care se află pe casa iubirii până în 2026 și le insuflă dorința de libertate și independență sentimentală, își va reveni din retrogradare și va îndepărta obstacolele în închegarea unei relații.

Cei născuți în zodia Balanță au parte de conjuncția Saturn-Pluton în sectorul familiei și al locuinței, însă are și un impact financiar. Posibil ca nativii să trebuiească să-și ajute părinții sau, din contră, să se desprindă de ajutorul lor. Pe de altă parte, poate aduce tranzacții financiare legate de un bun imobiliar. Recomandarea este ca nativii să-și reevalueze modul în care-și administrează finanțele pe termen lung.

Va fi nevoie de foarte multă atenție, prudență și responsabilitate la capitolul sănătate pentru că atât Eclipsa de Lună (care implică Soarele, guvernatorul Leilor), cât și conjuncția Pluton-Saturn se petrec pe două case ale sănătății. Cei născuți în zodia Leu pot avea parte de surprize și răsturnări de situație și s-ar putea să fie nevoie de o vizită la medic și de schimbarea radicală a stilului de viață. Odihna și evitarea suprasolicitării fizice și psihice vor fi absolut necesare în acest context. De asemenea, Leii vor trebui să lucreze mai mult cu emoțiile lor și să le țină sub control.

