HOROSCOP LUNAR. PREVIZIUNI PENTRU LUNA MAI 2019

Începută deja din luna februarie, toată această perioadă, care se întinde pana în toamnă, are conotații karmice foarte puternice, intens resimțite la finele lunii aprilie și în luna mai. Spunem asta deoarece acum se întâlnesc și retrogradeaza împreună în aceeași zodie a Capricornului, Saturn și Pluton, două planete care vorbesc despre karma. În plus, ele fac aspecte cu Nodul Sud, nod karmic, de asemenea. Acest context astrologic se petrece o dată la aproximativ 500 de ani, prin urmare trăim vremuri impactante și unice în viața noastră, atât la nivel individual, cât și colectiv. Punctăm că și Neptun, planeta viselor și a imaginației, se găsește în domiciliul său natal, în zodia Pești, de asemenea, aspect care se petrece o dată la aproximativ 164 de ani. Este momentul să ne descoperim destinul, karma și să ne învățăm lecțiile pentru a reuși să evoluăm.

Actualitate 27 Aprilie 2019, ora: 20:19

