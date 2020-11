Horoscop LUNI 23 NOIEMBRIE 2020. Urmează un moment de magie

Mercur este aproape de un trigon cu Neptun si aduce emotii puternice. Nici nu e de mirare avand in vedere ca intreaga saptamana se afla sub energia eclipsei de Luna plina in Gemeni din 30 noiembrie. Luna este deocamdata in visatorul Pesti si te indeamna la visare. Lasa-te inspirat! Exprima-ti sentimentele! Da-ti voie sa fii magic!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca cineva iti va oferi anumite sugestii critice astazi, in loc sa te ofensezi mai bine gandeste-te la ce auzi. Scopul lor nu este sa te indispuna, ci vin dintr-o intelegere mai clara despre aspecte ce tin de tine si pe care tu nu le vezi. Persoana aceasta isi poate dori foarte sincer sa te sustina si sa iti ofere parerile sale, din spirit de prietenie adevarata si intrajutorare.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cosmosul te incurajeaza sa fii bland si bun cu tine insuti, urmare a focusului spre zona ta privata care pune accent pe acele aspecte ce necesita vindecare. In acelasi timp, poti fi dornic sa ajuti intr-un proiect ce iti permite sa dai ceva in comunitatea ta. Daca asemenea activitati iti fac placere, ele vor fi bune pentru tine ca si pentru altii. Poti repeta experienta !

Loading...

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Fortele cosmice iti pot semnala oportunitati peste care ai trecut deja. Si sunt sanse sa le fi scapat desi sunt bune pentru tine. Acum poti fi inspirat la un nivel foarte personal, deci implica-te mai mult in orice apare si vei culege beneficii excelente.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Zilele ce urmeaza te pot gasi inspirat de sentimente de compasiune si grija, iar asta inseamna ca iti poti dori sa fii de ajutor altora. In timp ce Universul te incurajeaza sa fii practic, exista totusi un mod de a le combina pe amandoua. Chiar si cele mai mici actiuni facute cu o inima buna pot ajuta un alt om si pot forma bazele unor noi activitati viitoare de succes.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Poate parea ca cele mai bune eforturi sunt inutile si te dezamagesc. Nu este adevarat totusi, fii atent la ce feedback valoros primesti cu privire la ce nu functioneaza. Daca ceva iti aduce in mod repetat ceva negativ sau niciun rezultat, atunci se impune o schimbare de directie. O abordare proaspata poate transforma un aparent esec intr-un posibil succes.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Acum poate fi sansa ta sa te concentrezi pe lucruri domestice ce au nevoie de atentia ta. Daca un proiect este demult amanat, acum poti avea inspiratia si viteza de a-l elimina din lista. Dar cel mai important, aceasta energie te va ajuta sa rezolvi o situatie de familie printr-o solutie pozitiva.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

O mica discriminare te poate ajuta sa faci alegeri bune, desi nu te-ai fi asteptat. Foarte usor poti fi cucerit de o idee sau de o persoana care este fermecatoare. In acest caz, fa un pas in spate si vezi care este adevarul situatiei si adevarul tau. Foloseste-ti instinctele si daca simti ca lucrurile nu sunt ceea ce par a fi, aloca-ti timp ca doar sa observi fara sa faci nimic si fara sa iei o decizie.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Asta poate fi una din cele mai bune perioade sa termini ceva ce tot amani. Exista de regula o anumita sarcina pe care tot nu o finalizam si acum poate fi sansa ta sa dai la o parte o aversiune si sa o faci. Vei beneficia de aceasta energie pentru a avea mai mult avant legat de orice proiect pe care vrei sa il finalizezi.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ceva frumos sa iti va marcheza ziua de azi si urmatoarele. Ai putea fi atins de cuvinte sau poate de un film ce are un efect mai mare decat doar trecator asupra ta. Asta te poate incuraja spre o schimbare chiar si cu pasi mici, dar care se va dovedi foarte buna in viitor.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Fii atent la o lipsa de concentrare care te poate lasa deschis in fata intelegerilor eronate sau greselilor. Dar nu toate aceste intamplari sunt negative, pentru ca unele intarzieri in mod ironic te ajuta sa vezi mai bine oportunitatile din cale.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Cosmosul te poate calauzi spre trecut ca sa te incurajeze sa experimentezi din nou energia unui loc sau sa te reconectezi cu o anumita informatie sau intelepciune ce se gaseste acolo. Poate fi ceva cu legatura de a te reduce pe un vechi teren care te sustine in viata si care iti seteaza ritmul pentru viitor. Viata ta sociala este si ea activa. Este totusi bine sa mentii limite ferme, mai ales ca iti este greu acum sa spui NU oamenilor.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Esti pregatit sa reconsideri o oportunitate ce te intriga mai mult ca alta data. Poate dura ceva timp pana cand lucrurile incep sa prinda viteza, dar daca tu simti ca este bine, fa tot ce poti ca sa mergi pe acest drum. In plus, un prieten spiritual iti poate fi alaturi, oferind sustinere care iti creste starea de spirit.