HOROSCOP SPECIAL: Luna plină a zăpezii, în Leu, 9 februarie 2020. Iubire sau ego?

In timp ce fiecare Luna plina aduce oricum o completitudine la care se ajunge pe mai multe aspecte de viata, la un final, la o claritate, si Luna plina de februarie va avea caracteristicile sale unice care vor impacta fiecare zodie in mod diferit. In fiecare luna din an, aceasta faza lunara reflecta esenta zodiei in care se manifesta. Iar pe 9 februarie 2020, Luna plina va fi in zodia Leu. Lunile pline amplifica ce este activ in fiecare dintre noi. Daca este iubire, iubirea va inflori exponential. Iar daca nu este, vei vedea ce se va amplifica.



Leul ca gazda de Luna plina anunta lucruri interesante, purtatoare de entuziasm pentru toate zodiile.

Soarele este coordonatorul Leului, deci va exista o abundenta de energie si vibratii bune in aer in aceasta zi. Este vremea pentru noi posibilitati, pentru activitati creative si inovatoare dar neaparat sustinute si motivate de dorinta inimii, asa cum este intotdeauna mesajul inimosului Leu.



In unele culturi stravechi, aceasta Luna plina de februarie se mai numeste Luna plina a zapezii din cauza conditiilor tipice ce implica zapada an de an in februarie (statistic, ea se suprapune cu peisaj de zapada de cele mai multe ori) iar in alte culturi se mai numeste Luna plina a foamei din cauza ca sursele naturale de mancare erau foarte greu de gasit iar conditiile de vanatoare foarte dificile.



Aceasta Luna plina in Leu este in trigon cu Marte, planeta actiunii, dar si influentata de Pluto.



Leul este semnul individualitatii. Luna in Leu reprezinta nevoia noastra de a fi recunoscut, respectat si validat. Marte este planeta actiunii si asumarii, dar si a conflictului si razboiului. Iar Pluto este planeta puterii, transformarii si adevarului.



Toate aceste elemente duc la o Luna plina foarte intensa ce nu accepta compromisuri.

La aceasta Luna plina, vei dori sa urmezi dorinta inimii si sa iasa lucrurile ca tine neaparat, asa de intens vei simti ce vrea inima ta ! Doar fii atent ca actiunile tale, motivate de aceste dorinte, sa nu vina dintr-un spatiu de conflict, intrucat ultimul lucru pe care il vrei la aceasta Luna plina este sa te implici intr-un razboi al egourilor.

Nu ca egoul ar fi ceva gresit. El este parte din a fi uman. Egoul nostru are un scop clar, un focus direct, sa creeze granita si sa se asigure ca ne protejeaza ca sa supravietuim. Daca nu ar fi egoul, probabil ca nici nu ne-am uita in stanga sau in dreapta cand traversam strada. Un anumit nivel al egoului este necesar !

Dar problema noastra apare atunci cand exista prea mult ego si cand tot ce facem vine dintr-un spatiu de individualitate si separare, in loc de compasiune si uniune.

Ca sa profiti la maxim de energia acestei Luni pline in Leu, dar nici sa nu fii implicat intr-un razboi al egoului, reflecta la ce vrei sa obtii.

Daca ce simti este claritate, flux si implicare, inseamna ca deja ai gasit o solutie creativa pentru circumstantele tale prezente, deci tot inainte.

Dar daca ce simti este nesiguranta, vinovatie sau resentiment, continua sa sapi. Exista alte solutii mai bune pe care Pluto le poate aduce la aceasta Luna plina, pentru transformarea ta in mai bine. Continua sa cauti cu incredere.

Luna plina in Leu este oportunitatea de a gasi noi cai pentru exprimarea de sine care sa treaca dincolo de ego, care sa respecte dorinta inimii, ca sa iti poti implini cel mai bine nevoile personale in aliniere cu ordinea divina a Universului si a intelepciunii sale infinite.

Orice Luna plina ofera o buna ocazie de a privi mai indeaproape cariera, relatiile si viata in general si sa iti asumi unde esti. Si pentru multe zodii, energia puternica si iubitoare de viata a Leului va ajuta sa fie mai usor ca oricand.

BERBEC

Aceasta Luna plina in Leu iti poate aduce noi relatii intrucat Venus este in zodia ta. Este o zi buna sa inviti pe cineva la o iesire romantica, sa te inscrii intr-o aplicatie pentru a cunoaste persoane noi sau sa vezi cu cine te poti vedea si iesi in oras. Ziua este buna si pentru orice tine de scoala, invatare, cunoastere. Vei avea o portie suplimentara de energie pentru a termina un proiect in aceste domenii. Foloseste energia acestei Luni pline ca sa iti setezi cateva intentii apoi ramai deschis spre oriunde te duce Universul spre implinirea lor.

TAUR

Luna plina de februarie in Leu poate aduce, cel mai probabil, oportunitati neasteptate pe calea ta. Cel mai bine este sa ai o lista de obiective pe care le doresti implinite la aceasta perioada, pentru ca energia sa te ghideze spre cea mai buna directie pentru tine. Ai putea si simti cum viata amoroasa se duce pe cai noi si pline de entuziasm. Daca esti intr-o relatie, Luna plina te va inspira sa incerci lucruri noi cu partenerul tau pentru consolidarea conexiunii dintre inimile voastre. Daca esti singur, va insemna sanse mari sa intalnesti pe cineva.

GEMENI

Sub Luna plina in Leu, te poti astepta sa primesti mult asteptata recunoastere la munca, o promovare, o marire, anumite beneficii. Dar orice se va intampla, cu siguranta iti va creste increderea de sine. Nu vei dori, totusi, schimbari rapide in stilul tau de viata. Poate fi tentant sa o iei pe un drum nou dar mai bine deocamdata economiseste-ti banii. Luna plina este ideala si sa te reconectezi cu oameni din trecut si pot fi oameni care sa te ajute sa faci miscari si mai mari in cariera ta.

RAC

Daca ai fost cu ochii si atentia spre un nou job, acum poate fi momentul perfect sa avansezi spre el. De aceasta Luna plina este important pentru tine sa iti asumi ce vrei si sa faci lucrurile diferit. Modurile vechi nu mai functioneaza, deci este timpul sa abordezi ceva nou. Orice fel de schimbare in rutina ta este mai mult ca binevenita in aceasta perioada. Este si un timp bun sa intalnesti pe cineva nou, dar asta se poate intampla doar daca faci un efort sa fii in diverse locuri sociale. Nu te teme sa mergi in locuri noi si sa cunosti oameni noi. Ia-ti laptopul, stai la un cafenea buna si vezi ce se va intampla.

LEU

Chiar daca aceasta Luna plina are loc in zodia ta, poti simti ca si cum toate planurile tale dau inapoi. In lo sa cedezi, lasa-ti emotiile sa te ghideze. Leul este cunoscut pentru inteligenta sa emotionala, deci respira adanc inainte de a-ti planifica urmatoarea miscare. Orice se intampla are nevoie de validarea inimii tale ca sa mearga mai departe. Daca vrei sa primesti sustinere de orice fel, aceasta Luna plina este tocmai buna de asa ceva. Incearca sa ai conexiuni noi cu oameni destepti ca tine. Acestia te vor ajuta sa te clarifici si sa pornesti pe directia buna.

FECIOARA

Lunile pline creeaza un sentiment ca exista oportunitati la fiecare colt. Iar pentru tine, aceasta Luna plina poate sa insemne schimbarea si inlocuirea vechilor obiceiuri cu unele noi, in special pe tot ce inseamna sanatate si stare de bine. Te poti simti inspirat sa participi la o clasa de miscare fizica sau sa te inscrii la yoga ca mod de a-ti gestiona nivelul de stres. Si creativitatea pluteste in aer, deci nu te teme sa te desprinzi de vechea ta rutina si sa explorezi un nou proiect. Tu esti o zodie foarte structurata, deci iti poate fi greu sa iti schimbi rutina. Dar sunt vremuri asa de inspirationale! Chiar merita efortul!

BALANTA

Tu te vei simti foarte apropiat de prieteni si de familie sub energie acestei Luni pline in Leu. Nu te teme sa fii mai vocal despre iubirea pe care o simti pentru ei. Incepe prin a trimite mesaje pline de sentiment si substanta si a te reconecta cu oameni dragi cu care nu ai mai vorbit de ceva timp. Este un timp bun si sa iti incepi un proiect de pasiune, izvorat din inima. Daca ai o idee buna in minte care iti da bucurie, acum poate sa devina realitate.

SCORPION

Tu vei putea simti impulsul de a munci de acasa sub energia acestei Luni pline in Leu, intrucat aici este acum spatiul tau de putere. Vezi daca este o optiune realista pentru tine si vei constata ca vei avea mai multa eficienta, un randament mai bun si astfel vei prinde si unele oportunitati tocmai bune. Si acelasi lucru este valabil si pentru relatii. Te poti simti atras de cineva care nu este chiar felul tau de persoana sau sa intalnesti pe cineva nou intr-un loc neasteptat. Poate fi ca o surpriza placuta dupa un timp in care te-ai simtit decuplat de la viata ta de intalniri amoroase.

SAGETATOR

Te vei simti ca si cum totul este foarte in regula in aceasta lume. Si in aceasta stare relaxata mentala si emotionala, multe idei bune iti vor tasni din inima si minte. Aceasta Luna plina va fi foarte buna pentru finantele tale sau sa te gandesti la moduri de a castiga mai multi bani. Sau poate chiar sa monetizezi un hobby pe care il ai si la care esti bun. Acestea fiind zise, tot vei continua sa fii asa cum esti tu, aventuros si iubitor de viata, insa aceste caracteristici iti vor fi amplificate. Este o zi minunata pentru o iesire romantica, insa nu te gandi la formula obisnuita de mancare si film. Gandeste-te la ceva atipic si mai plin de originalitate. Ceva ce nu ai mai facut inainte cu partenerul. Asta va aduce pasiune si foc inapoi in relatie.

CAPRICORN

Tu te vei simti ca si cum personalitatea ta puternica este si mai in forta decat de obicei, cu ocazia acestei Luni pline in Leu, deci sa nu fii surprins daca te vei simti ca esti mult prea puternic in situatii sociale. Poti fi uimit de ce vei rosti, dar sa nu fii descurajat sa faci maxim din tot ce poti pentru binele tau. Alti oameni te observa, fapt ce poate duce la o promovare sau marire financiara. Daca ai idei interesante, nu ezita sa le impartasesti. Este intotdeauna mai bine sa te exprimi si sa spui ce ai in minte decat sa tii pentru tine si sa regreti mai tarziu.

VARSATOR

Pe durata Lunii pline in Leu de februarie, sectorul relatiilor tale va fi luminat. Daca esti in cautarea iubirii, trebuie sa te descotorosesti de toate fricile si sa sari in apa cu ambele picioare. Pentru unii, asta va insemna sa isi deschida, in sfarsit, acel profil in aplicatii de intalniri, pentru altii sa paseasca in fata fara frici din cauza fostelor relatii si sa isi permita sa fie vulnerabili. Leul este cunoscut ca are viata sociala activa si stralucitoare, deci incearca si tu asta acum. Toate aceste experiente iti vor permite sa cresti si sa devii o versiune mai buna a ta.

PESTI

Pestii vor simti un puternic imbold sa cheltuiasca mai multi bani ca de obicei si poate sa duca la o depasire a bugetului. Fii constient de asta si imbratiseaza energia Leului tinand de banii tai cash si distrandu-te mai mult in schimb. Aceasta Luna plina va oferi un timp bun sa faci ceva care iti va imbogati spiritul si nivelul culturii. Mergi la muzee, la galerii de arta, citeste mai multe carti, orice care se aliniaza cu aceasta stare. Paseste spre lume si vezi ce poti vedea si descoperi si vei vedea cat de proaspat si inspirat vei fi.

sfatulparintilor.ro